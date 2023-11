Il 9 novembre di quest’anno il Presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita ufficiale nella Repubblica del Kazakistan (RoK). Si è trattato del quinto incontro personale tra i leader russo e kazako nel 2023, e questa volta è stato particolarmente solenne. A livello simbolico e protocollare, entrambe le parti hanno dimostrato la loro disposizione in ogni momento, dalle interviste programmatiche dei due presidenti sul partenariato strategico alla sontuosa cerimonia di incontro. Come ha sottolineato Kasym-Jomart Tokayev, l’attuale visita del leader russo è simbolica e di grande significato politico e storico. A suo avviso, le relazioni kazako-russe, collaudate dal tempo, rimarranno incrollabili e non soggette a nessuna congiuntura politica. K.-J. Tokayev ritiene che il futuro dei due Paesi sarà “brillante”. Putin, da parte sua, ha definito il Kazakistan “il più stretto alleato della Russia”.

Cosa si nasconde dietro la facciata di parata del recente incontro ad Astana e perché questa visita è stata così importante per entrambe le parti?

Alleviare le tensioni reciproche

Alla vigilia del suo arrivo ad Astana, Vladimir Putin ha rilasciato un’intervista al quotidiano Kazakhstanskaya Pravda [1], mentre Kasym Putin ha rilasciato un’intervista al quotidiano Kazakhstanskaya Pravda [1]. [1] e Kasym-Jomart Tokayev ha rilasciato un’intervista al quotidiano Izvestia. [2] I temi sollevati dai due leader si sono chiaramente sovrapposti: si trattava di cooperazione in campo energetico, economico e culturale, nonché dello status della lingua russa in Kazakistan. I colloqui incrociati tra il Presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo kazako, Kasym-Jomart Tokayev, sono stati una sorta di preparazione diplomatica. Non solo hanno gettato le basi per i futuri negoziati, ma hanno anche testimoniato in modo eloquente l’importanza strategica delle nostre relazioni. Ricordiamo che 10 anni fa a Ekaterinburg è stato firmato un trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan sul buon vicinato e l’alleanza nel XXI secolo. In questo periodo ci sono stati grandi cambiamenti nella politica mondiale, sono emerse aree problematiche nell’ambito delle associazioni di integrazione e delle relazioni bilaterali precedentemente stabilite, che dovrebbero essere risolte con calma al più alto livello.

Ad oggi, sono emerse una serie di minacce sistemiche e nuove sfide alla stabilità delle relazioni tra Mosca e Astana, che sono state delineate nel recente rapporto di esperti dell’Istituto Caspico di Studi Strategici “Russia e Kazakistan: Roadmap al 2030”. Il rapporto ha esaminato l’interconnessione dei nostri Paesi, i loro interessi politici e il ruolo dei legami socio-culturali e dei progetti di integrazione. È stato rilevato che, oltre ai rischi di politica estera e di sanzioni, la minaccia per le relazioni kazako-russe è rappresentata dai processi di cambiamento generazionale delle élite di potere, nonché dalla rottura delle comunicazioni politiche e tra esperti. L’idea principale del rapporto KISI è quella di sviluppare nuovi approcci e la necessità di un nuovo “reset” per rafforzare l’interazione tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan nelle condizioni moderne. L’obiettivo principale è una transizione graduale dal sistema consolidato della “diplomazia della leadership” a un sistema istituzionale più flessibile e robusto. [3]

Va riconosciuto che il rapporto degli esperti della KISI è apparso in tempo e ha suscitato grande interesse nei politici russi e kazaki. Alla vigilia della visita di Vladimir Putin ad Astana, Mikhail Rostovsky, editorialista politico del quotidiano Moskovsky Komsomolets, ha pubblicato un vivace articolo che citava in dettaglio le idee principali del rapporto. [4] Le nostre relazioni bilaterali hanno raggiunto quel punto allarmante in cui l’agenda politica e commerciale è diventata determinata dall’ottica mediatica distorta di alcuni media russi e di figure pubbliche di stampo nazionalista. Si è creata una pericolosa situazione di “aberrazione di prossimità”, che ha reso impossibile valutare adeguatamente gli eventi e le tendenze del nostro vicino e alleato più prossimo. Tutto ciò ha richiesto passi urgenti verso l’altro, necessari per alleviare la tensione accumulata tra Mosca e Astana. È tempo di passare dalle marce di bravura della diplomazia e dalle accuse assurde dei mass media a un lavoro pratico permanente sulla base del realismo politico e della pragmatica economica.

Durante la solenne cerimonia di Ak-Orda e a giudicare dalla composizione della delegazione russa, è apparso chiaro che i prossimi accordi avranno il carattere dell’atteso “reset”. Già prima dell’inizio dell’incontro con K.-J. Tokayev, era stato annunciato l’imminente avvio di “approfonditi negoziati russo-kazaki”. Il precedente programma puramente economico della visita, incentrato sulla riunione del XIX Forum di cooperazione interregionale tra la Repubblica del Kazakistan e la Federazione Russa a Kostanai, è passato in secondo piano. Ad esempio, il tempo di partecipazione dei presidenti di Russia e Kazakistan alla riunione del forum è stato di circa un’ora, mentre i negoziati bilaterali, sia in composizione ristretta che allargata, sono durati quasi cinque ore. È stato riferito che Mosca e Astana hanno concordato non solo una più stretta cooperazione nel settore del petrolio e del gas e nell’agricoltura, ma anche in ambito scientifico, tecnico, culturale e umanitario. Molta attenzione è stata rivolta anche alla cooperazione tecnico-militare e alla riflessione congiunta sulle minacce comuni. [5]

Documenti firmati

In seguito alla visita ufficiale di Vladimir Putin in Kazakistan, sono stati firmati diversi accordi:

1. Dichiarazione congiunta del Presidente della Federazione Russa e del Presidente del Kazakistan sul 10° anniversario della firma del Trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan sul buon vicinato e l’alleanza nel XXI secolo.

2. Piano d’azione congiunto della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan per il periodo 2024-2026.

3. Memorandum d’intesa tra il Ministero dell’Energia della Federazione Russa e il Ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione nei progetti di costruzione della TPP “Kokshetau”, TPP “Semey” e TPP “Ust-Kamenogorsk”.

4. Piano d’azione sullo sviluppo della cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan per il periodo 2024-2026.

5. Piano d’azione congiunto sulla cooperazione tra il Servizio federale delle dogane della Russia e il Comitato statale delle entrate del Ministero delle Finanze del Kazakistan con la partecipazione degli uffici di rappresentanza dei servizi doganali della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan per il 2024-2025.

6. Memorandum d’intesa e cooperazione sull’ispezione del lavoro tra il Servizio federale per il lavoro e l’occupazione (Federazione russa) e il Comitato per il lavoro e la protezione sociale del Ministero del lavoro e della protezione sociale della Repubblica del Kazakistan.

7. Accordo di partenariato informativo tra l’impresa statale federale unitaria “Agenzia telegrafica di informazione della Russia (ITAR-TASS)” e l’azienda mediatica “Complesso televisivo e radiofonico del Presidente della Repubblica del Kazakistan”.

Dalla dichiarazione congiunta di Kasym-Jomart Tokayev e Vladimir Putin: “Le parti intendono sostenere la rigorosa osservanza degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, promuovere il rafforzamento del ruolo dell’ONU nell’affrontare l’intera gamma di questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, rispondendo alle sfide e alle minacce globali. Adottare misure per la formazione di un ordine mondiale multipolare più rappresentativo, democratico e giusto, basato, tra l’altro, su un partenariato paritario tra gli Stati nell’interesse di garantire una sicurezza comune, globale e sostenibile. In linea con la politica estera e di difesa alleata, sostenere l’architettura internazionale della pace, della sicurezza equa e indivisibile, nonché opporsi reciprocamente ai tentativi di minare la stabilità politica interna.” [6]

Valutazioni degli esperti

Gli analisti e gli esperti di entrambi i Paesi sui risultati della visita di Vladimir Putin ad Astana sottolineano gli accordi più importanti e pongono l’accento soprattutto sul loro significato pratico. Ad esempio, i rappresentanti russi richiamano l’attenzione sull’aumento del livello di cooperazione economica bilaterale. Negli ultimi tre anni, il fatturato commerciale tra Russia e Kazakistan è aumentato di oltre il 30% e questa tendenza positiva continua. Secondo i risultati degli 8 mesi del 2023, il volume degli scambi reciproci ha raggiunto i 17 miliardi di dollari, un altro record. Sono 20 mila le aziende russe che lavorano in Kazakistan. Gli investimenti diretti della Federazione Russa nell’economia del Kazakistan ammontano a 20 miliardi di dollari (secondo le stime russe), o 17-18 miliardi di dollari – secondo il Presidente Tokayev. Il controvalore degli investimenti kazaki in Russia è di 6 miliardi di dollari, e questo indicatore è in costante crescita. [La cooperazione industriale si sta sviluppando in modo dinamico: sono stati presentati 143 progetti per un valore di oltre 33 miliardi di dollari, di cui 140 sono in fase di realizzazione in Kazakistan.

Particolarmente attiva è la cooperazione nel settore energetico. L’analista kazako Marat Shibutov richiama l’attenzione su un memorandum di cooperazione per la costruzione di impianti di cogenerazione a Kokshetau, Semey e Ust-Kamenogorsk. La definisce un’ottima notizia, “perché gli impianti di cogenerazione di Kokshetau e Semey sono usurati al 100% e quelli di Ust-Kamenogorsk sono molto usurati; inoltre, l’impianto di cogenerazione di Kokshetau copre solo il 25% del fabbisogno della città”. Il deterioramento delle vecchie infrastrutture di epoca sovietica e l’aumento degli incidenti nel settore delle utenze stanno diventando un problema acuto per il Kazakistan. “La scorsa stagione di riscaldamento ha mostrato l’enorme livello di usura delle nostre infrastrutture, e i progetti avanzati nel campo delle energie rinnovabili, con i quali i partner occidentali stanno arrivando, non possono, di fatto, compensare la mancanza di capacità”, ha detto il politologo kazako Daniyar Ashimbayev. Ora le aziende russe, che hanno l’esperienza costruttiva, le risorse e il personale necessari per modernizzare questo mercato così capiente, vi stanno entrando.

Gli accordi sul transito del petrolio russo verso la Cina e del gas russo verso l’Uzbekistan – attraverso il Kazakistan – portano la cooperazione nel settore energetico a un nuovo livello. Il politologo kazako Eduard Poletayev ritiene che ora Mosca sia favorevole a dirottare le forniture di gas verso altri Paesi a causa delle sanzioni dell’UE. Dati i volumi relativamente elevati di esportazione del gas russo e le esigenze interne meno significative della Repubblica del Kazakistan, potremmo parlare di un transito di gas a lungo termine attraverso il territorio kazako verso la Cina. Importanti accordi nel settore del gas permetteranno al Kazakistan non solo di espandere la gassificazione delle regioni settentrionali e orientali (a spese delle forniture russe), ma anche di aumentare le proprie esportazioni e la lavorazione del gas. Ad esempio, è iniziata la costruzione di un impianto di butadiene kazako-russo con una capacità annua di 340.000 tonnellate con la partecipazione di Tatneft. Sono state inoltre completate le trattative per la costruzione di una joint venture per la produzione di polietilene.

Anche la questione della costruzione di una centrale nucleare (NPP) in Kazakistan non rimane senza l’attenzione della Russia e di altri Paesi. Date le riserve di uranio del Kazakistan e lo sviluppo di joint venture nel settore nucleare, una nuova centrale nucleare è una questione strategicamente importante per Mosca. Al momento, però, la scelta di Astana non è solo tra Russia e Francia; anche aziende di Stati Uniti, Cina e Corea del Sud sono nella rosa dei candidati del Kazakistan per la costruzione della centrale nucleare. “Perché tutti vogliono partecipare alla costruzione? Perché è un progetto redditizio. Il costo della centrale nucleare sarà di diverse decine di miliardi di dollari. In secondo luogo, è un progetto molto prestigioso per qualsiasi Paese e società”, ha dichiarato Talgat Kaliyev, direttore dell’Istituto di studi etnopolitici applicati. Rosatom ha una buona esperienza globale, ma la società francese non è da meno, ha detto l’esperto Eduard Poletayev. Quando il Kazakistan prenderà la decisione finale sulla costruzione della centrale nucleare con un referendum nazionale, Astana chiederà agli offerenti le condizioni più favorevoli. Allo stesso tempo, la parte russa deve intensificare la sua attività commerciale in questo settore ed evitare un eccessivo compiacimento. [8]

Il Kazakistan come “finestra sull’Europa”

Gli analisti notano che il presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev sta ancora cercando di bilanciare la sua politica multivettoriale e le ultime settimane sono state molto intense in termini di incontri internazionali. Prima è arrivato ad Astana il presidente francese Emmanuel Macron, poi il primo ministro ungherese Viktor Orban, subito dopo si è tenuto il vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi, al quale ha partecipato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E proprio l’altro giorno si è tenuto un incontro sul partenariato strategico allargato tra Kazakistan e Stati Uniti. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del servizio stampa del Cremlino, secondo cui la visita di Vladimir Putin ad Astana non è legata all’accresciuto interesse dei Paesi europei per il Kazakistan, gli esperti regionali ritengono che Mosca senta ancora una certa minaccia. “La Russia, ovviamente, sente la concorrenza. Questo è anche legato alle visite di Kasym-Jomart Tokayev negli Stati Uniti e in Germania e alle visite di leader stranieri in Kazakistan. Ci sono molte critiche sul fatto che la Russia non presti sempre attenzione alla regione dell’Asia centrale, preferendo costruire relazioni con altri attori. Ma ora si scopre che la Russia ha molti amici in questa regione”, ha dichiarato a Zakon.kz il politologo Eduard Poletayev.

L’analista kazako Marat Shibutov, in un’ampia intervista a BUSINESS Online, sviluppa coerentemente un’idea simile. “Gli Stati Uniti dicono costantemente che la Russia è isolata e il Kazakistan, con il suo esempio, dimostra che non è così: è possibile avere buone relazioni sia con l’UE che con la Federazione Russa. Questo alla fine giova alla credibilità della Russia”, sottolinea Shibutov. Egli ritiene che “il livello di alleanza tra Mosca e Astana non potrà che aumentare”. La vicinanza geografica e socio-culturale, così come le crescenti interconnessioni nei settori del commercio, della logistica e dell’industria, contribuiscono a questo risultato. “Ad esempio, nel 2022, su 50 miliardi di dollari di importazioni, 17,3 miliardi di dollari saranno forniti dalla Russia. E bisogna capire che la dipendenza è reciproca: secondo i dati per il 2022, il Kazakistan è il principale importatore di prodotti farmaceutici russi, macchinari e attrezzature elettriche, locomotive e materiale rotabile, automobili, mobili, utensili” – osserva l’analista. La pubblicazione cita anche attivamente alcuni estratti della relazione dell’esperto KISI sul Kazakistan. Marat Shibutov concorda con una delle conclusioni principali di questo rapporto, secondo cui un eventuale conflitto ai nostri confini potrebbe comportare problemi significativi per la Siberia e le regioni russe del petrolio e del gas. [9]

L’esperto russo Alexander Karavaev osserva che Astana ha scelto l’unica opzione corretta per il suo posizionamento. Il Kazakistan mantiene stretti legami con la Russia, pur rimanendo aperto alle tecnologie europee e agli investimenti cinesi nel settore delle materie prime (uranio e metalli di terre rare). È degno di nota il fatto che il formato di integrazione dell’EAEU stia iniziando a “giocare con nuovi colori”, poiché le aziende europee sono ben consapevoli che l’accesso al capiente mercato russo è mantenuto attraverso il Kazakistan. Oggi il commercio attraverso la Repubblica del Kazakistan consente maggiori profitti, soprattutto se si considera l’aggravamento del deficit creato dalle barriere delle sanzioni. C’è un altro punto importante per il futuro, sottolinea l’esperto A. Karavaev: quando inizierà la fase del prossimo riscaldamento delle relazioni tra Mosca e l’Europa, si scoprirà che molte aziende occidentali e nazionali, che in precedenza si erano frettolosamente “allontanate” dalla Federazione Russa, si sono ben insediate in un’altra parte dell’EAEU, e da lì inizieranno il loro ritorno in Russia. Basta guardare l’elenco delle società franco-europee che intendono operare in Kazakistan: TotalEnergies, Orano, Air Liquide, Airbus, Saint-Gobain, Alstom, Lactalis, Danone. La tesi apparentemente paradossale del Kazakistan come nuova “finestra sull’Europa” acquista così un nuovo significato.

Nuove tendenze e sfide

Il risultato più importante della visita del Presidente russo Vladimir Putin in Kazakistan è il chiaro desiderio di entrambe le parti di “resettare” positivamente le relazioni bilaterali. L’incontro di Astana è stato concepito per eliminare le incomprensioni accumulate e dare alla cooperazione interstatale un carattere sistemico e multidimensionale. Come già osservato nel rapporto degli esperti del KISI “Russia e Kazakistan: Roadmap al 2030”, fino a poco tempo fa le sfere politiche e mediatiche della Federazione Russa e del Kazakistan sono state tentate da “soluzioni semplici” – l’uso di una retorica ultra-patriottica e conflittuale invece di costruire relazioni alleate affidabili. A questo proposito, è degno di nota l’accordo di partnership informativa tra l’ITAR-TASS e il Complesso radiotelevisivo del Presidente del Kazakistan. Secondo le informazioni disponibili, è stato anche deciso di introdurre le posizioni di curatori dei media a livello delle Amministrazioni dei Presidenti della Federazione Russa e del Kazakistan. Questi passi contribuiranno a ridurre il rischio di una crisi spontanea nelle relazioni russo-kazake, che potrebbe degenerare in qualcosa di più grave a causa dell’isteria mediatica. Speriamo ora in una copertura prioritaria dei vari aspetti dell’alleanza strategica tra Russia e Kazakistan, nonché del tema dell’integrazione eurasiatica, che è praticamente scomparso dai media.

A lungo termine, la Russia si sta allontanando dalla sua precedente politica inerziale per compiere passi attivi volti a mantenere delicatamente il Kazakistan nell’orbita della sua influenza, dove si concentrano molti importanti interessi strategici. E non si tratta solo dei già citati settori dell’energia e dei trasporti; il Kazakistan è un elemento cruciale della sicurezza russa, oltre che un fattore significativo di stabilità politica interna e persino di connettività geoeconomica. Uno dei nuovi fattori della nostra interconnessione è la sicurezza alimentare comune. Ad esempio, la Russia è un fornitore chiave per il Kazakistan di gruppi di prodotti come il grano – 98% delle importazioni, l’orzo – la stessa quantità, la carne di pollame – 80-90%, lo zucchero – fino al 70%, i prodotti a base di latte acido – 60-70%. È inoltre importante mantenere il Kazakistan nella zona di influenza dell’informazione, della lingua e della cultura russa. Oggi 61.000 cittadini kazaki studiano nelle università russe, di cui 30.400 a spese del bilancio russo. Stiamo parlando di costruire una base istituzionale di influenza attraverso l’organizzazione internazionale dell’interazione linguistica e culturale russa a livello di scuole e università.

La visita di Vladimir Putin dovrebbe essere vista solo come l’inizio di una nuova fase nelle relazioni russo-kazake. Non dobbiamo abbandonarci all’autocompiacimento e pensare che tutti i problemi siano stati risolti con un solo viaggio di successo. Dobbiamo ancora istituire un meccanismo strategico permanente Russia-Kazakistan per uno scambio regolare di opinioni sui legami bilaterali e sulle questioni regionali e internazionali. Questo deve essere fatto per spostare le relazioni russo-kazake dalla modalità manuale a quella automatica. Per aumentare il livello di fiducia e comprensione tra Mosca e Astana è necessaria una maggiore cooperazione tra Mosca e Astana attraverso i Consigli di sicurezza, le agenzie di difesa e i servizi speciali della Federazione Russa e del Kazakistan. Consultazioni regolari tra le agenzie di sicurezza, conferenze militari-pratiche congiunte ed esercitazioni antiterrorismo permetteranno di sviluppare risposte comuni a molte minacce esterne. Un sistema di difesa aerea regionale unificato dovrebbe diventare la pietra angolare della nostra sicurezza comune. In generale, lo stretto coordinamento tra Russia e Kazakistan in materia di politica estera, difesa e intelligence creerà un sistema fondamentalmente nuovo di sicurezza collettiva nell’Eurasia settentrionale.

In questa fase delle relazioni russo-kazake, la diplomazia degli esperti dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale. La nostra alleanza strategica sarà un processo duraturo e sostenibile solo quando si realizzerà su più piani contemporaneamente – politico, economico e sociale. Quanto più ci muoviamo verso l’integrazione politica ed economica, tanto più importante diventerà la componente sociale del riavvicinamento dei nostri due Paesi. Per rendere le relazioni tra Russia e Kazakistan sostenibili e sistemiche, è necessario disporre di istituzioni pubbliche permanenti che stabiliscano un dialogo tra le élite intellettuali e i think tank dei nostri Paesi. Gli analisti di entrambe le parti sono chiamati a trovare soluzioni straordinarie a questioni difficili per i politici. Ma questo è impossibile senza incontri regolari e senza la distruzione degli stereotipi e dei miti negativi che si sono formati nelle menti. L’esperienza della diplomazia esperta ci insegna che questo lento processo di aggiustamento reciproco e di “controllo dell’orologio” richiede un anno e mezzo o due anni. Non abbiamo ancora creato un gruppo di esperti di alto livello che possa riferire obiettivamente ai presidenti di entrambi i Paesi due volte l’anno – alla vigilia dei forum interregionali della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan – sullo stato delle cose e sui problemi delle relazioni bilaterali. Siamo convinti che le relazioni alleate tra Russia e Kazakistan abbiano un notevole potenziale per la loro ulteriore evoluzione, sviluppo e rafforzamento, anche attraverso il superamento congiunto dei problemi interni accumulati e delle sfide esterne.

1. Intervista con il quotidiano Kazakhstanskaya Pravda. Presidente della Russia – sito ufficiale, 08.11.2023. http://kremlin.ru/events/president/news/72682

2. “Le relazioni tra Kazakistan e Russia hanno un ricco passato e un brillante futuro”. “Izvestia”, 08.11.2023. https://iz.ru/1601418/valentin-loginov/otnosheniia-mezhdu-kazakhstanom-i-rossiei-imeiut-bogatoe-proshloe-i-blestiashchee-budushchee

3. Russia e Kazakistan: una tabella di marcia verso il 2030. Istituto Caspico di Studi Strategici, 12.10.2023. https://caspian.institute/product/sektor-kazahstana-kisi/rossiya-i-kazahstan-dorozhnaya-karta-do-2030-goda-38498.shtml

4. Il difficile viaggio di Putin: i negoziati sul PIL in Kazakistan sono destinati ad essere difficili. “Moskovsky Komsomolets”, 08.11.2023. https://www.mk.ru/politics/2023/11/08/trudnyy-voyazh-putina-peregovory-vvp-v-kazakhstane-obrecheny-byt-neprostymi.html

5. Putin ripristina i legami con il Kazakistan, bersaglio dell’Occidente. URA.ru, 09.11.2023. https://ura.news/articles/1036287685

6. Dichiarazione congiunta del Presidente della Federazione Russa e del Presidente della Repubblica del Kazakistan in occasione del decimo anniversario della firma del Trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan di buon vicinato e alleanza nel XXI secolo. Presidente della Russia – sito ufficiale, 09.11.2023. http://www.kremlin.ru/supplement/6045

7. Kasym-Jomart Tokayev e Vladimir Putin hanno avuto colloqui in Kazakistan. “Vedomosti”, 09.11.2023. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/11/09/1004950-vladimir-putin-pribil-v

8. Perché Putin è andato in Kazakistan e cosa è riuscito a concordare con Tokayev. Zakon.kz, 09.11.2023. https://www.zakon.kz/stati/6413388-zachem-putin-priletal-v-kazakhstan-i-o-chem-udalos-dogovoritsya-s-tokaevym.html

9. Marat Shibutov: “Gli Stati Uniti dicono che la Russia è isolata, ma il Kazakistan dimostra che non lo è”. “BUSINESS Online”, 12.11.2023. https://www.business-gazeta.ru/article/613409

Pubblicato su Caspian Institute

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini