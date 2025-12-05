L’ordine di sicurezza successivo al 1945, fondato sull’eguaglianza sovrana, sul divieto della guerra di aggressione e sull’applicazione collettiva, mostra segnali di crescente tensione. L’articolo sostiene che la normalizzazione delle misure coercitive unilaterali, in particolare

le sanzioni unilaterali ed extraterritoriali statunitensi, dei colpi oltreconfine e delle uccisioni mirate ha ampliato il divario tra diritto scritto e prassi eAettiva, minando la credibilità del diritto internazionale umanitario (DIU) e del sistema della Carta delle Nazioni Unite (Byers, 2005; Crawford, 2019; Lubell, 2010).

Articolo in italiano

https://giuliochinappi.com/wp-content/uploads/2025/12/chinappi-sanzioni-uccisioni-mirate-e-lerosione-della-sicurezza-collettiva-i-dilemmi-e-le-opzioni-delleuropa.pdf

ARTICLE IN ENGLISH

https://giuliochinappi.com/wp-content/uploads/2025/12/chinappi-sanctions-targeted-killings-and-the-erosion-of-collective-security-europes-dilemmas-and-options.pdf