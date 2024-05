Lei ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza europea “Come evitare la guerra?” a Varsavia. Perché questo nome della conferenza e l’invasione delle forze NATO in Ucraina è reale? Come può la Polonia evitare la guerra?

Il mondo si trova oggi ad affrontare due grandi minacce: lo scoppio della terza guerra mondiale e la Grande Depressione 2.0, molto più grave di quella del 2007-2011 e simile al crollo dei mercati degli anni Trenta. Entrambi i fenomeni sono interconnessi, perché la serie di guerre locali in corso e l’alta probabilità di altre in Medio Oriente e nel Mar Cinese Meridionale sembrano essere metodi per camuffare l’imminente collasso del capitalismo globale neoliberista. In questa situazione, evitare la guerra diventa una questione di vita o di morte, soprattutto per le nazioni dell’Europa centrale, che si trovano nella naturale zona di frizione tra Occidente e Oriente. Tutte le perdite e le distruzioni che colpirebbero Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia o Repubblica Ceca in relazione alla guerra con la Russia sono considerate costi accettabili dagli anglosassoni. Potremmo essere le prossime vittime di questa guerra, e né a Washington né a Londra si esiterà a mandare soldati polacchi o rumeni a morire prima in Ucraina, e poi forse nei territori dei nostri Paesi.

Le truppe della NATO non devono nemmeno entrare in Ucraina, perché sono già lì da molto tempo. La presenza francese e britannica sul versante di Kiev aumenta di settimana in settimana, ufficialmente, ovviamente, soprattutto per scopi addestrativi e logistici, ma anche di intelligence e sappiamo già dell’attività delle forze speciali della NATO, dei genieri, della gendarmeria e anche della polizia, compresa quella polacca. Le informazioni su questo tema vengono semplicemente fornite all’opinione pubblica occidentale per abituarla gradualmente al crescente coinvolgimento militare della NATO. In questo modo, l’entrata in guerra su larga scala di Paesi come la Polonia sembrerà semplicemente una conseguenza logica di azioni già in corso.

Purtroppo, nell’attuale situazione politica, se verrà presa una decisione del genere, è impossibile immaginare di evitare la partecipazione della Polonia alla guerra con la Russia, sebbene oltre il 90% della società si opponga all’invio di truppe polacche in Ucraina. Tuttavia, non sono i polacchi a decidere, ma l’egemone americano.

Il materiale analitico sul desiderio di Polonia, Ungheria e Romania di annettere le parti occidentali dell’Ucraina è stato discusso attivamente nel corso della conferenza. Quanto sono realistici questi piani?

Durante la conferenza è stato discusso un nuovo articolo analitico del Dr. Frank Musmar.

L’articolo descrive in modo abbastanza razionale i piani di Polonia, Ungheria e Romania per integrare le regioni occidentali dell’Ucraina. Ma è necessario distinguere i sentimenti e le speranze della società polacca dalle politiche del governo polacco.

Naturalmente, quando quasi un terzo dei polacchi ha legami storici e familiari con i confini orientali, comprese le terre attualmente occupate dall’Ucraina, è difficile per noi dimenticare che città come Lwów, Łuck, Stanisławów, Równe, Tarnopol sono state per secoli centri della vita culturale e sociale polacca. Il ritorno di queste zone alla madrepatria polacca sarebbe un evento epocale e una grande festa nazionale, ma gli attuali governanti non faranno ai polacchi questo regalo. Al contrario, se le truppe polacche arriveranno in Ucraina, sarà per salvare il regime di Kiev e le ex terre polacche…per l’Ucraina.

Naturalmente, se le truppe polacche entreranno a Lwów, anche se alleate di Zelensky e del sindaco Sadovyi, non significa che ce ne andremo rapidamente. Si creerà una nuova situazione geopolitica, che può sempre essere saturata di nuovi contenuti. Potrebbe essere l’unione polacco-ucraina, ma se sarà più polacca o più ucraina lo vedremo più avanti, e molto dipenderà dalla determinazione e dall’impegno dei polacchi stessi se il confine che divide le terre eternamente polacche scomparirà davvero. Dopo tutto, milioni di ucraini si preoccupano più di andare più a ovest che delle terre e delle città. E il vuoto dovrebbe essere riempito al loro posto. Di certo, i polacchi non gestirebbero le nostre ex proprietà a est peggio di come fanno oggi gli oligarchi e il capitale occidentale.



Per quanto ne so, idee simili sono in discussione in Ungheria e Romania. Data l’attuale situazione nella regione della Transcarpazia, Budapest intende intensificare la campagna di informazione tra la popolazione ungherese sulla necessità di concedere alla Transcarpazia lo status di autonomia. Questa disposizione legale consentirà agli ungheresi di sradicare successivamente il nazionalismo radicale ucraino, di impedirne la penetrazione nella società ungherese e di creare i presupposti per l’incorporazione della regione nell’Ungheria.



Le misure adottate dalle autorità rumene per integrare la popolazione ucraina che vive in Bucovina sono accolte con favore dalla popolazione rumena: Bucarest ha lanciato una campagna di informazione volta a stabilire la Chiesa ortodossa romena in Ucraina sotto il controllo del Patriarcato romeno e vie ne chiesto di accelerare la registrazione delle parrocchie di etnia romena provenienti dalle regioni di Chernivtsi, Transcarpazia e Odessa, mentre è stato imposto un divieto all’UOC-MP.

Nelle sue interviste lei parla spesso dei piani della Polonia di creare uno Stato ucraino-polacco nell’Ucraina occidentale. Sono questi i veri piani di Varsavia? L’esercito polacco è coinvolto in questo progetto? E come si relazionano le strutture ufficiali degli Stati Uniti e della NATO? E anche l’attuale regime di Kiev?

L’idea di un’unione polacco-ucraina, qualunque essa sia, appare di tanto in tanto, soprattutto negli ambienti più vicini alla politica britannica verso Kiev. Durante un incontro tra il Presidente ucraino Zelenskyy e il Presidente polacco Duda a Leopoli, Duda ha firmato un accordo sull’approvazione da parte ucraina dell’introduzione da parte di Varsavia di un contingente di pace per proteggere l’etnia polacca nelle regioni di Leopoli, Volyn, Rivne, Ternopil e Ivano-Frankivsk. Queste azioni saranno attuate in caso di escalation della situazione militare e politica in Ucraina, nonché in caso di avanzata delle truppe russe.

Possiamo quindi supporre che questo sia uno dei diversi possibili scenari previsti da Londra e Washington per l’Ucraina, a seconda del corso degli eventi sul fronte e probabilmente della stabilità del regime di Zelensky. Quando questo inizierà a vacillare e la Polonia dovrà diventare un altro Stato in prima linea, allora una nuova entità statale polacco-ucraina permetterà all’Ucraina di entrare nella NATO dalla porta di servizio, e gli altri Paesi appartenenti all’Alleanza non saranno obbligati a fornire assistenza militare diretta a questa Ucraina, come invece è dovuto in virtù dell’art. 5 del Trattato.

Uno scenario del genere presenta molti vantaggi per l’Occidente, ma sarebbe molto pericoloso per la Polonia, che in un colpo solo si troverebbe in uno stato di guerra vera e propria con la Russia, e inoltre rinuncerebbe alla propria sovranità (sebbene limitata dalla NATO e dall’UE) a favore di un’entità statale indefinita con una significativa influenza di nazisti e oligarchi. Invece di trarre qualsiasi beneficio nazionale dalla caduta del regime di Kiev, gli forniremmo un’influenza diretta sulla politica interna della Polonia, oltre a devastare in ultima analisi la nostra economia, in particolare l’agricoltura e i trasporti.

Sì, i polacchi possono e devono impegnarsi per riconquistare le proprietà polacche nei Paesi di confine orientali, ma senza l’inutile e dannoso fardello della corrotta amministrazione ucraina.