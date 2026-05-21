Presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma, il 20 maggio u.s., si è tenuta una serata dedicata a Milos Crnjanski, uno dei più importanti scrittori e intellettuali serbi del XX secolo.

Nel suo intervento introduttivo, l’Ambasciatrice Jeremić ha salutato i presenti, sottolineando l’importanza dell’opera di Crnjanski per la Serbia ed evidenziando il suo profondo legame con la città di Roma, dove svolse il servizio diplomatico per il Regno di Jugoslavia nel periodo compreso tra il 1939 e il 1941. Ha inoltre illustrato l’iniziativa promossa dall’Ambasciata relativa alla futura realizzazione di un monumento dedicato allo scrittore a Roma, sottolineando come esso possa diventare un ulteriore simbolo degli eccellenti rapporti bilaterali tra Serbia e Italia, nonché luogo d’incontro tra letteratura, storia e patrimonio culturale europeo condiviso.

Successivamente, i presenti sono stati salutati, tramite videomessaggio, dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati d’Italia, Federico Mollicone, il quale ha espresso apprezzamento per l’eccellente collaborazione con l’Ambasciata nel settore culturale, confermando il ruolo di Crnjanski quale ponte culturale tra la Serbia e l’Italia.

La storica e traduttrice Mila Mihajlović ha parlato della vita, degli inizi letterari e delle migrazioni di Milos Crnjanski, mentre Nenad Šaponja ha evidenziato il profondo segno lasciato dallo scrittore nella letteratura serba ed europea, soffermandosi inoltre sul suo amore per l’Italia, Paese che occupava un posto speciale nella sua vita e nella sua opera.

In occasione dell’evento è stata inoltre inaugurata una mostra dedicata a Crnjanski, presentata dall’autrice Olga Krasić Marjanović, che ha condiviso le proprie impressioni personali e il profondo legame con la figura e l’opera dello scrittore.

La serata si è conclusa con un’esibizione musicale delle artiste Dragana Moles e Kristina Milovanović Armanda, che hanno reso omaggio alla musica serba e italiana, confermando come arte e cultura rappresentino un importante strumento di dialogo e unione tra popoli e Stati.

All’evento hanno partecipato circa 80 ospiti, tra cui il consigliere diplomatico del Ministro della Cultura italiano, Clemente Contestabile, il Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, nonché rappresentanti del corpo diplomatico, del mondo della cultura, dei media e della diaspora.