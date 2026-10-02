Presso la sede della FAO a Roma, il 1 ottobre, si è svolto l’evento “Women at the Heart of the Bioeconomy: Weaving Innovation in Bio-based Fashion”, dedicato al ruolo delle donne nella bioeconomia, all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle conoscenze tradizionali.



L’iniziativa è stata organizzata congiuntamente da Serbia, Filippine e Svezia, in collaborazione con la FAO, nell’ambito della 28ª sessione del Comitato forestale della FAO (COFO 28), della 10ª Settimana mondiale delle foreste e dell’Anno internazionale delle donne che operano nell’agricoltura.

La Serbia è stata rappresentata dall’Ambasciatrice Ivana Skočajić, Rappresentante permanente della Serbia presso la FAO e le altre agenzie delle Nazioni Unite a Roma, che ha sottolineato l’importanza delle conoscenze tradizionali e del ruolo delle donne nelle comunità rurali, evidenziando le opportunità offerte dall’incontro tra patrimonio culturale, innovazione e design contemporaneo.

Nell’ambito della partecipazione serba sono stati presentati i tradizionali maglioni di lana di Sirogojno, insieme alle creazioni contemporanee di MARIDRUNA, che reinterpretano in chiave moderna tecniche e motivi del patrimonio serbo. Il programma ha incluso anche una sfilata di moda, realizzata insieme alla partecipazione delle Filippine.



Le Filippine hanno presentato tessuti tradizionali realizzati con fibre di ananas, mentre la Svezia ha illustrato l’utilizzo di materiali naturali provenienti dalle foreste per lo sviluppo di prodotti sostenibili.