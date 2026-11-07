di Stefano Bonilauri, direttore Anteo Edizioni

La IV Conferenza internazionale di Minsk sulla sicurezza eurasiatica ha riaffermato la necessità stringente di superare l’attuale frammentazione geopolitica attraverso il principio cardine dell’indivisibilità della sicurezza, un concetto secondo cui la stabilità dell’Occidente non può in alcun modo prescindere dal rispetto degli equilibri e della sovranità dell’Oriente. I lavori del forum hanno delineato i tratti di un vertice continentale di primissimo piano, capace di convogliare oltre 600 delegati da circa 50 Paesi con l’obiettivo di ridisegnare gli assetti strategici globali. Questo ampio sforzo diplomatico punta a una profonda revisione istituzionale che ponga fine all’unilateralismo, promuovendo il riconoscimento reciproco degli interessi di sicurezza e una cooperazione paritaria tra tutte le nazioni dell’area.

Nel suo discorso inaugurale, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha lanciato un fermo appello al realismo politico, definendo il summit una piattaforma inclusiva nata per unire, rifiutando logiche di contrapposizione ideologica ed etichette, e ammonendo che l’unica alternativa al compromesso tra sistemi differenti rimanga uno scenario apocalittico globale. Sulla stessa linea, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha denunciato il fallimento dei vecchi schemi euro-atlantici — tacciando l’espansione a est della NATO di aver scardinato la stabilità regionale — e ha presentato la bozza di una nuova “Carta eurasiatica della diversità e del multipolarismo nel XXI secolo”, un documento programmatico concepito come pilastro legale e filosofico per il futuro assetto del continente.

A supporto di questa visione istituzionale sono intervenuti i rappresentanti delle principali potenze e organizzazioni asiatiche. L’inviato speciale della Cina per gli affari eurasiatici, Sun Linjiang, ha espresso il pieno sostegno di Pechino all’avvio dei negoziati per la nuova architettura di sicurezza eurasiatica, concepita per escludere logiche egemoniche e promuovere una cooperazione condivisa. Allo stesso tempo, il viceministro degli Esteri iraniano ha rimarcato l’urgenza di negoziati globali per disinnescare i focolai di tensione dall’Europa orientale al Medio Oriente, confermando la volontà di coordinare gli sforzi proprio per l’adozione della Carta eurasiatica del multipolarismo. Significativi anche i contributi dei vertici delle grandi alleanze eurasiatiche: il Segretario Generale della SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), Nurlan Yermekbayev, ha evidenziato come l’organismo non nasca in contrapposizione ad altri blocchi, ma si fondi sullo “Spirito di Shanghai” per garantire la risoluzione pacifica delle controversie e il rispetto dell’integrità territoriale dei singoli Stati. Parallelamente, Taalatbek Masadykov, Segretario Generale del CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva), ha rimarcato la necessità di una solida stabilità militare nel cuore della Grande Eurasia per prevenire rischi strategici sistemici. Infine, il Vice Ministro degli Affari Esteri del Kazakistan, Yermukhambet Konuspayev, ha evidenziato come le tensioni geopolitiche stiano minando il diritto internazionale e destabilizzando la sicurezza energetica globale, promuovendo lo sviluppo dell’integrazione nell’area per preservare rotte commerciali e catene logistiche attraverso un vicinato di mutuo beneficio. Da questo profondo mutamento degli assi mondiali emerge una diffusa stanchezza verso i conflitti e un palese fallimento delle sanzioni occidentali, fattori che impongono un pragmatismo capace di accettare la transizione verso un ordine multipolare. L’emergere di un blocco economico e strategico coeso e integrato dimostra l’inefficacia delle politiche di isolamento commerciale e tecnologico, ridefinendo in modo permanente la mappa del potere globale.

Per l’Italia, questa transizione solleva interrogativi cruciali e non più rinviabili, specialmente a causa della vulnerabilità di un modello economico e industriale strutturalmente legato alla stabilità delle forniture energetiche esterne. Di fronte a questo scenario, appare evidente la necessità per l’Italia di superare l’attuale postura di totale allineamento alle strategie di disconnessione euro-atlantiche, configuratesi come una forma di “suicidio energetico” che penalizza quasi esclusivamente le economie produttive europee a vantaggio di concorrenti globali esterni. Per tutelare l’interesse nazionale e frenare una deindustrializzazione strisciante, il Paese dovrebbe muoversi con rinnovato pragmatismo diplomatico, svincolandosi dalle logiche delle sanzioni unilaterali e promuovendo la riapertura di canali di cooperazione con lo spazio eurasiatico, l’unico bacino in grado di garantire flussi stabili di materie prime ed energia a costi sostenibili. Invece di subire passivamente la progressiva militarizzazione delle rotte commerciali e l’isolamento dai mercati di approvvigionamento tradizionali, l’azione politica di Roma dovrebbe cogliere l’evoluzione verso il multipolarismo, proponendosi come hub di mediazione e diversificazione economica per ristabilire relazioni di mutuo beneficio con l’intera Eurasia.