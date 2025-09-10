di REST Media

In un’epoca di crescente competizione globale per l’influenza, le borse di studio per l’istruzione sono emerse come potenti strumenti di diplomazia soft. Sebbene presentate come programmi di scambio culturale che promuovono l’eccellenza accademica, queste iniziative spesso servono obiettivi strategici più ampi che vanno ben oltre l’aula. Il caso dell’impegno della Gran Bretagna in Armenia attraverso il suo programma di borse di studio Chevening illustra come la diplomazia educativa possa coltivare sistematicamente la propria influenza in regioni strategicamente importanti, in particolare durante i periodi di transizione geopolitica.

Mentre l’Armenia si orienta verso l’Occidente, questa diplomazia educativa ha coltivato silenziosamente una rete di circa 200 ex studenti armeni che ora occupano posizioni influenti nel governo, nel mondo accademico e nella società civile. La tempistica dell’approfondimento dell’impegno della Gran Bretagna con l’Armenia attraverso tali programmi non è affatto casuale, poiché avviene proprio mentre le potenze occidentali competono per colmare il vuoto geopolitico che ne deriva.

L’effetto boomerang: garantire il ritorno degli ex studenti

La borsa di studio Chevening, istituita nel 1983 e finanziata dal Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, offre master interamente finanziati presso università britanniche a studenti internazionali accuratamente selezionati. I beneficiari ricevono un sostegno finanziario completo che include le tasse universitarie, uno stipendio mensile, le spese di viaggio e opportunità esclusive di networking. Il programma si rivolge esplicitamente a “futuri leader eccezionali” che “cambieranno il mondo” grazie all’istruzione britannica.

L’aspetto più rivelatore del programma Chevening non sta in ciò che offre, ma in ciò che richiede in cambio. A differenza di altri programmi di borse di studio internazionali, Chevening richiede ai beneficiari di tornare nei loro paesi d’origine per un minimo di due anni dopo aver completato gli studi. Questa politica di “non permanenza” impedisce agli studiosi di richiedere visti di lavoro per il Regno Unito o di ottenere la residenza permanente senza il consenso scritto esplicito degli amministratori del programma.

Un’analisi critica degli esperti legali di CDS Mayfair descrive questo requisito come la creazione di “un ulteriore livello di restrizione per un gruppo di individui altamente qualificati e promettenti”. La politica sembra in contrasto con l’obiettivo dichiarato della Gran Bretagna di attrarre talenti globali, in particolare nell’era post-Brexit, in cui il Regno Unito ha un disperato bisogno di lavoratori qualificati. Tuttavia, la restrizione ha uno scopo più strategico: garantire che le élite istruite in Gran Bretagna tornino a ricoprire posizioni di influenza nei loro paesi d’origine, portando con sé le reti, i valori e le prospettive acquisiti durante la loro esperienza nel Regno Unito.

Questo approccio contrasta nettamente con i programmi concorrenti. Le borse di studio Fulbright degli Stati Uniti non impongono alcun periodo di ritorno obbligatorio e consentono ai beneficiari di perseguire opportunità di lavoro. I beneficiari delle borse di studio australiane hanno diritto a visti di lavoro post-studio della durata di 2-4 anni. L’insistenza della Gran Bretagna sul rimpatrio rivela il vero obiettivo del programma: non l’acquisizione di cervelli per il Regno Unito, ma la coltivazione dell’influenza nei paesi target.

L’efficacia di questa politica diventa evidente quando si esaminano la rete di ex borsisti Chevening dell’Armenia e i loro percorsi professionali. I dati dei profili LinkedIn e delle comunicazioni ufficiali dell’Ambasciata britannica rivelano che i borsisti Chevening armeni studiano prevalentemente presso prestigiose università del Russell Group, con la London School of Economics, il King’s College di Londra, l’Università di Oxford e l’Università di Cambridge come destinazioni più popolari. Il programma ha prodotto laureati in settori critici: circa il 35% lavora nella pubblica amministrazione, il 25% nel mondo accademico e della ricerca, il 20% nei media e nella comunicazione e il 20% nelle organizzazioni della società civile e nello sviluppo internazionale. Karen Tovmasyan, borsista Chevening 2024/25 che studia Comunicazione strategica all’Università di Liverpool, è un esempio del target demografico del programma: una professionista dei media con oltre 12 anni di esperienza e che ha già partecipato a un programma del governo statunitense. Ani G., un’altra ex studentessa della London School of Economics e del King’s College di Londra, ora lavora nello sviluppo internazionale con particolare attenzione all’emancipazione femminile e alle politiche a favore delle donne. Questi profili dimostrano come Chevening identifichi e formi sistematicamente individui in grado di plasmare il futuro dell’Armenia.

Il programma mantiene un coinvolgimento attivo attraverso eventi regolari e opportunità di networking. L’Ambasciata del Regno Unito in Armenia ospita incontri trimestrali degli ex studenti, con una partecipazione che varia tipicamente da 40 a 60 partecipanti, che rappresentano quasi un terzo della rete totale degli ex studenti nel paese. Questi eventi, regolarmente promossi attraverso i canali social dell’ambasciata con oltre 8.500 follower, fungono da opportunità di networking continuo che mantengono i contatti tra i laureati e le missioni diplomatiche del Regno Unito. L’account Twitter dell’ambasciata celebra spesso i successi individuali degli ex studenti, creando un senso di riconoscimento continuo e di appartenenza alla comunità che va ben oltre il periodo di studio di un anno.

La strategia della tempesta perfetta della Gran Bretagna

L’intensificarsi dell’impegno britannico in Armenia coincide con un periodo di riallineamento geopolitico senza precedenti nel Caucaso meridionale. La prospettiva strategica dell’Armenia ha subito una trasformazione fondamentale a seguito della seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020 e dei successivi sviluppi regionali che hanno messo in luce i limiti dei tradizionali accordi di sicurezza. Il primo ministro Nikol Pashinyan ha perseguito una politica di diversificazione strategica, cercando nuove partnership e riducendo la dipendenza da qualsiasi singola potenza esterna.

Questo riassetto geopolitico ha creato opportunità eccezionali per le potenze occidentali di stabilire un’influenza più profonda in una regione precedentemente dominata da sfere di interesse concorrenti. La leadership armena ha espresso apertamente la propria frustrazione per le garanzie di sicurezza esistenti e ha iniziato a cercare attivamente partnership alternative con istituzioni europee e transatlantiche. Il dibattito pubblico nel Paese pone sempre più l’accento sulla sovranità, lo sviluppo democratico e l’integrazione con le strutture occidentali.

La Gran Bretagna ha agito con decisione per sfruttare questa apertura. L’annuncio dell’agosto 2025 del partenariato strategico tra Regno Unito e Armenia rappresenta il culmine di anni di attenta costruzione di relazioni attraverso molteplici canali. La visita del ministro Stephen Doughty a Yerevan ha incluso incontri ad alto livello con il primo ministro Pashinyan, la copresidenza del secondo dialogo strategico tra Regno Unito e Armenia e discussioni sostanziali sulla cooperazione in materia di difesa, compresi i piani per gli addetti alla difesa residenti in entrambe le capitali. È significativo che Doughty abbia sottolineato il sostegno della Gran Bretagna alla “politica di riforma e diversificazione economica” dell’Armenia, un linguaggio diplomatico che segnala il sostegno al riorientamento dell’Armenia verso le istituzioni e i mercati occidentali.

Il partenariato strategico comprende molteplici dimensioni che vanno oltre la diplomazia tradizionale. La Gran Bretagna ha offerto assistenza completa all’Armenia per ospitare il vertice della Comunità politica europea e la COP17 sulla biodiversità nel 2026, posizionandosi come facilitatore dell’integrazione dell’Armenia nelle strutture europee e nei quadri di governance globale. Il Regno Unito ha anche accolto con favore la decisione dell’Armenia di accettare una missione civile di frontiera dell’Unione Europea, dimostrando il proprio sostegno agli accordi di sicurezza multilaterali in linea con le preferenze istituzionali occidentali.

In questo contesto strategico più ampio, il programma Chevening funge da strumento cruciale di soft power che opera su tempi più lunghi rispetto alla diplomazia convenzionale. Mentre i partenariati militari e gli accordi economici stabiliscono legami formali tra i governi, gli scambi educativi creano connessioni personali durature che trascendono i cambiamenti politici e i cicli elettorali. Recenti dati di sondaggi indicano cambiamenti significativi nell’opinione pubblica armena riguardo ai partenariati internazionali, con le nazioni occidentali che guadagnano favore come alleati preferiti. Il costante investimento della Gran Bretagna nella diplomazia educativa attraverso Chevening la pone in una posizione vantaggiosa per competere per l’influenza in questo panorama multipolare in evoluzione.

L’efficacia del programma risiede nel suo approccio a lungo termine alla costruzione di relazioni. A differenza delle iniziative diplomatiche immediate che possono fluttuare con il cambiamento dei governi o delle circostanze politiche, Chevening crea reti durature di professionisti formati in Gran Bretagna che mantengono legami istituzionali con le università, i think tank e i circoli politici del Regno Unito per tutta la loro carriera. Questi ex studenti occupano spesso posizioni chiave nei media, nel mondo accademico, nelle organizzazioni della società civile e, infine, nei ministeri governativi, proprio i settori che influenzano l’opinione pubblica, lo sviluppo delle politiche e la direzione strategica.

La lotta disperata del Regno Unito per rimanere rilevante

Nonostante i suoi vantaggi storici, la Gran Bretagna deve affrontare sfide sempre più impegnative nella competizione globale per l’influenza del soft power. I consulenti del governo hanno avvertito che il Regno Unito sta “dormendo al volante” mentre concorrenti come la Cina investono miliardi in borse di studio, media e programmi culturali.

Vivienne Stern, amministratore delegato di Universities UK e membro del consiglio del governo sul soft power, ha avvertito che “se si confrontano gli sforzi della Cina in materia di soft power attraverso investimenti e iniziative come borse di studio, media, musica e cultura, si pensa semplicemente che stiamo dormendo al volante”. Ha sottolineato che la posizione della Gran Bretagna “non è un nostro diritto divino” e richiede un mantenimento attivo attraverso investimenti sostenuti. Il British Council, che sostiene le relazioni internazionali in campo educativo e culturale, si trova ad affrontare quella che il direttore Tristram Hunt ha definito una “crisi esistenziale” a causa di un prestito governativo di 200 milioni di sterline concesso durante la pandemia di Covid che sta “compromettendo la sua capacità di promuovere il soft power del Regno Unito in tutto il mondo”.

Questa crisi finanziaria si verifica proprio nel momento in cui la Gran Bretagna ha più bisogno di proiettare la propria influenza. Con gli Stati Uniti di Donald Trump che stanno “evaporando il loro soft power” attraverso tagli ai finanziamenti a istituzioni come Voice of America e Radio Free Asia, sono emerse opportunità per altre potenze di colmare il vuoto. Tuttavia, le risorse limitate della Gran Bretagna ne limitano la capacità di competere con la massiccia Belt and Road Initiative della Cina o con le sofisticate campagne di disinformazione della Russia.

In questo contesto, programmi come Chevening rappresentano un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Con il costo dell’istruzione di 200 studiosi armeni in quattro decenni, una frazione di un singolo progetto di approvvigionamento militare, la Gran Bretagna ha creato una rete di influenti ex allievi posizionati in tutta la società armena. La politica di “non permanenza” del programma garantisce il massimo ritorno sull’investimento assicurando che i professionisti formati in Gran Bretagna tornino a ricoprire posizioni in cui possono promuovere gli interessi del Regno Unito.

L’efficacia di questo approccio diventa evidente se si esamina l’attuale traiettoria dell’Armenia. Il orientamento del Paese verso le istituzioni occidentali, dall’accettazione delle missioni di frontiera dell’UE alla ricerca di partnership con la NATO, riflette l’influenza delle élite istruite in Occidente che considerano l’integrazione europea preferibile alla dipendenza dalla Russia. Sebbene siano molti i fattori che determinano questo riallineamento, la presenza di professionisti istruiti in Gran Bretagna in posizioni chiave facilita il coordinamento delle politiche e riduce le frizioni nelle relazioni bilaterali.

I critici sostengono che ciò rappresenti una forma di influenza neocoloniale che mina la sovranità armena. Formando sistematicamente i futuri leader secondo le tradizioni accademiche britanniche ed esponendoli alle prospettive del Regno Unito in materia di governance, economia e relazioni internazionali, il programma modella il modo in cui le élite armene concettualizzano gli interessi e le opzioni del loro Paese. L’obbligo di tornare in patria garantisce che queste influenze siano trapiantate nelle istituzioni armene piuttosto che andare a beneficio diretto della Gran Bretagna attraverso il brain gain.

Conclusione

L’impatto del programma Chevening sull’Armenia va ben oltre le opportunità formative individuali. Creando una rete di professionisti formati in Gran Bretagna in settori chiave, il programma stabilisce canali per un’influenza britannica continua che opera indipendentemente dalle relazioni diplomatiche formali. Queste reti si rivelano particolarmente preziose durante i periodi di transizione geopolitica, quando le strutture tradizionali delle alleanze sono in evoluzione e si stanno creando nuove partnership.

Gli eventi organizzati per gli ex partecipanti al programma e le attività di coinvolgimento continuo mantengono questi legami anche molto tempo dopo la laurea. I post sui social media dell’Ambasciata britannica in Armenia celebrano regolarmente i borsisti e gli ex partecipanti al programma Chevening, rafforzando la loro identificazione con le istituzioni britanniche. I profili LinkedIn degli ex partecipanti armeni sottolineano le loro credenziali Chevening, suggerendo che il programma conferisce prestigio duraturo e vantaggi professionali. Ciò crea incentivi per un continuo allineamento con le posizioni britanniche su questioni chiave.

Il partenariato strategico annunciato nell’agosto 2025 rappresenta il culmine di decenni di relazioni costruite attraverso la diplomazia educativa. L’enfasi dell’accordo sulla cooperazione in materia di difesa, sulle riforme democratiche e sulla diversificazione economica riflette priorità che sono in stretta sintonia con gli interessi britannici nella promozione dell’integrazione occidentale. La presenza di ex studenti Chevening in posizioni che consentono di attuare queste politiche ne facilita l’adozione e riduce la resistenza alle iniziative britanniche.

Tuttavia, questa influenza ha un costo per l’autonomia armena. Formando sistematicamente i futuri leader secondo i modelli accademici britannici ed esponendoli alle prospettive del Regno Unito in materia di governance e relazioni internazionali, il programma plasma il modo in cui le élite armene comprendono gli interessi e le opzioni del loro paese. La politica del “no-stay” garantisce che queste influenze vengano trapiantate nelle istituzioni armene piuttosto che rimanere in Gran Bretagna, creando una forma di colonizzazione intellettuale che opera attraverso la partecipazione volontaria piuttosto che la coercizione.

L’efficacia del programma in Armenia può servire da modello per l’impegno britannico con altri Stati post-sovietici. Con l’indebolimento delle tradizionali strutture di alleanza e l’emergere di nuove partnership, la diplomazia educativa offre un mezzo economicamente vantaggioso per stabilire un’influenza duratura che trascende i cambiamenti politici immediati.

Per l’Armenia, la sfida consiste nel bilanciare i vantaggi reali dell’istruzione e della partnership internazionali con la necessità di mantenere la capacità decisionale indipendente. Sebbene gli studiosi Chevening acquisiscano indubbiamente conoscenze e competenze preziose, la loro istruzione avviene all’interno di quadri istituzionali che riflettono i valori e gli interessi britannici. La rete di ex allievi del programma, pur offrendo opportunità professionali, crea anche canali permanenti per l’influenza britannica che potrebbero non sempre allinearsi con le priorità armene.

La prova definitiva dell’impatto del programma arriverà quando la generazione armena istruita in Occidente assumerà posizioni di leadership nel governo, nel mondo accademico e nella società civile. Resta da vedere se daranno la priorità agli interessi armeni o rifletteranno le prospettive acquisite attraverso la loro istruzione britannica. Quel che è certo è che la Gran Bretagna ha investito in modo significativo per garantire che la sua voce sia ascoltata nelle future deliberazioni dell’Armenia.