In occasione della Cerimonia Inaugurale dei XXIII Campionati del Mondo di Taekwon-do ITF (International Taekwon-do Federation), ospitati presso il Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), si è svolto l’evento “Sport in the Homeland of Taekwon-do – Lo sport nella Patria del Taekwon-do”, un’esposizione di oggettistica sportiva storica della collezione privata di Marco Bagozzi, saggista, ricercatore e appassionato dello sport nella Corea Popolare.

L’esposizione ha messo in mostra una parte della collezione, che conta un migliaio di pezzi, e copre la storia sportiva della RPD Corea, con un particolare focus sulla mitica squadra nazionale del 1966 capace di battere la nazionale italiana ai Mondiali. Inoltre sono stati esposti anche medaglie, spille, cartoline, maglie calcistiche, gagliardetti e giornali originali coreani.

Numerosi atleti e tecnici delle 72 delegazioni nazionali presenti hanno avuto modo di poter così conoscere sotto la lente dello sport il Paese d’origine dell’arte marziale che praticano. Particolarmente calorosa è stata la visita della delegazione coreanopopolare, che ha visionato con molta attenzione tutto il materiale in mostra e ha dimostrato grande apprezzamento per l’iniziativa. È inoltre intervenuta una troupe di giornalisti coreani che hanno documentato con fotografie e video l’esposizione, ringraziando a più riprese il curatore.

È la prima volta che nel nostro Paese viene ospitato un evento del genere dedicato allo sport della RPD Corea in quello che è stata un’occasione unica per scoprire un lato misconosciuto di un Paese che viene spesso e volentieri descritto solo da toni irrisori dalla stampa nazionale.

L’International Taekwon-do Federation è la federazione che continua la tradizione delle origini dell’arte marziale del Taekwon-do, seguendo le indicazioni del fondatore della disciplina, il Generale Choi Hong Hi. Proprio quest’anno ha celebrato il 70° anniversario della sua fondazione.

Attualmente il Presidente è il coreano Ri Yong Son. La branca italiana guidata da Ruggiero Lanotte, che ha permesso l’organizzazione dell’evento di cui sopra, è la FITSport-Federazione Italiana Taekwon-do.