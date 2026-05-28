All’Ambasciata di Serbia a Roma si è svolto l’evento “Taste of Serbia”, una serata speciale dedicata alla tradizione, ai sapori e alle eccellenze gastronomiche del Paese.

L’incontro ha visto la partecipazione straordinaria di Dušan Kozarev, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, che ha salutato gli ospiti invitandoli a scoprire Belgrado e ad approfondire la conoscenza della cultura serba. All’appuntamento hanno preso parte anche alti funzionari del Ministero degli Affari Esteri italiano, rappresentanti del Parlamento, esponenti del corpo diplomatico e numerosi partner e amici dell’Ambasciata.

Iniziative come questa dimostrano quanto la tradizione e la cultura siano strumenti fondamentali della diplomazia, capaci di rafforzare il dialogo, la comprensione reciproca e i legami storici tra i popoli.