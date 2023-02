I manifestanti hanno bloccato entrambe le corsie del ponte I-55 a Memphis, dopo la diffusione del video del pestaggio di Tyre Nichols, il giovane afroamericano morto all’inizio di gennaio dopo essere stato picchiato al momento dell’arresto da 5 agenti.

“Voglio solo tornare a casa”. Sono state queste le ultime tragiche parole di Nichols. Il ragazzo ha atteso l’arrivo dell’ambulanza per 22 minuti. Due deputati che lavorano per l’ufficio dello sceriffo della contea di Shelby, Floyd Bonner Jr, sono stati rimossi per la brutale violenza.

Il presidente americano Joe Biden si è detto “indignato e profondamente addolorato, dopo aver visto l’orribile video del pestaggio”.

Il filmato, ha proseguito Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca, “è un altro doloroso promemoria della profonda paura e del trauma, del dolore e dello sfinimento che gli americani neri sperimentano ogni singolo giorno”.