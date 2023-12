Sinossi

Il Partito Comunista del Vietnam, dal 2011 sotto la guida instancabile del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng, sta guidando il Paese attraverso una straordinaria epoca di cambiamento e trasformazione che caratterizza il nostro secolo. In tale contesto, l’impegno profondo e la saggezza politica del Segretario Generale hanno segnato un capitolo importante nella storia vietnamita e globale. In questo volume, un’antologia avvincente di discorsi e articoli selezionati del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng, emergono le fondamenta del pensiero che ha guidato il Vietnam verso il progresso, l’unità e la prosperità. Questa raccolta offre un’opportunità senza precedenti per esplorare la visione del leader vietnamita sul futuro del suo Paese e sul ruolo del Vietnam nella comunità internazionale. Tramite questi scritti, Nguyễn Phú Trọng ci conduce attraverso le sfide e le opportunità affrontate dal Vietnam nel XXI secolo. I suoi discorsi riflettono una profonda comprensione delle questioni sociali, politiche ed economiche, sottolineando l’importanza dei valori che ispirano il socialismo. Il presente volume è una testimonianza del pensiero di Nguyễn Phú Trọng e del suo impegno nella costruzione di un Vietnam forte, prospero e giusto.

Questa antologia è destinata a ispirare coloro che cercano una comprensione più profonda della politica e della visione del Partito Comunista del Vietnam, nonché a tutti coloro che sono interessati alla storia e all’evoluzione di una nazione che ha dimostrato grande resilienza e progresso.

Nguyễn Phú Trọng (Hanoi, 14 aprile 1944) è un politico vietnamita, attuale Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam e Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam tra il 2018 ed il 2021. In qualità di segretario generale, Nguyễn Phú Trọng dirige il Segretario della Commissione militare centrale, oltre ad essere de facto il capo del Politburo, il massimo organo decisionale del Vietnam.

Giulio Chinappi, nato a Gaeta nel 1989, è dottore in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam, Paese nel quale risiede tuttora. È coautore di Contrasto al Covid-19: La risposta cinese (2020, Anteo Edizioni), Kim Jong Un. Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (2020, Anteo Edizioni) e di Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (2020, PM Edizioni). Infine ha curato Simón Bolívar, L’epopea del Libertador e il sogno della Patria Grande (2020, Anteo Edizioni) e Thomas Sankara, Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé. Vol. 1: Anni 1982-1985 e Vol. 2: Anni 1986-1987 (2021, Anteo Edizioni).

Titolo: Teoria e pratica del socialismo in Vietnam

Autori: Nguyễn Phú Trọng – traduzione di Giulio Chinappi

Editore: Anteo Edizioni

Anno di pubblicazione: 2023

Formati: cartaceo

Pagine: 304