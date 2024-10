Oltre a implementare le riforme e sviluppare un’economia di mercato orientata al socialismo, il nostro paese sta costruendo e perfezionando costantemente uno Stato di diritto socialista del popolo, dal popolo e per il popolo, sotto la guida del Partito. La Risoluzione n. 27-NQ/TW, datata 9 novembre 2022, emessa dal 13° Comitato Centrale del Partito sulla continuazione della costruzione e del perfezionamento dello Stato di diritto socialista del Vietnam nel nuovo periodo, segna una tappa importante e un punto di svolta chiave. Per la prima volta, il nostro Partito ha emesso una risoluzione specificamente focalizzata sullo Stato di diritto socialista, con obiettivi chiave tra cui: costruire un sistema giuridico completo, applicato rigorosamente e in modo coerente; sostenere la Costituzione e le leggi, rispettare, garantire e proteggere efficacemente i diritti umani e civili; potere statale unificato con una chiara assegnazione, un coordinamento stretto e una supervisione efficace; un sistema amministrativo e giudiziario professionale, di diritto e moderno; un apparato statale snello, pulito, efficiente ed efficace; un insieme di funzionari, dipendenti pubblici e statali con le qualità, le capacità, la professionalità e l’integrità necessarie; e una governance nazionale moderna ed efficace; soddisfacendo le esigenze di sviluppo nazionale rapido e sostenibile, con l’obiettivo di diventare una nazione sviluppata e ad alto reddito orientata al socialismo entro il 2045. La realizzazione di questi obiettivi è fondamentale, ponendo una solida base per lo sviluppo sostenibile del paese nella nuova era — quella dell’ascesa della nazione.

In quasi due anni dall’attuazione della Risoluzione n. 27-NQ/TW, abbiamo ottenuto risultati incoraggianti. In particolare, ci sono stati significativi rinnovamenti nel processo legislativo, con una maggiore risposta politica che ha contribuito a rimuovere difficoltà e ostacoli, promuovendo le attività produttive e imprenditoriali, migliorando la vita materiale e spirituale del popolo e garantendo la difesa e la sicurezza nazionali; l’organizzazione dell’attuazione delle leggi è diventata sempre più intrecciata con lo sviluppo e il perfezionamento delle leggi; la riforma amministrativa e la trasformazione digitale sono state accelerate e hanno ottenuto alcuni risultati; e la lotta contro la corruzione e altri fenomeni negativi è stata portata avanti in modo sistematico e coerente, ottenendo numerosi risultati con lo spirito di “nessun limite e nessuna eccezione”, e ogni caso trattato ha servito da monito per l’intero settore, rafforzando così la disciplina, la responsabilità e il rigore nell’esecuzione dei doveri pubblici.

Tuttavia, la costruzione e il perfezionamento dello Stato di diritto socialista del Vietnam hanno ancora mostrato molte carenze e limitazioni. La consapevolezza dell’importanza dello Stato di diritto socialista del Vietnam è risultata disomogenea in alcuni momenti e in alcune aree. Alcune politiche e orientamenti principali del Partito non sono ancora stati istituzionalizzati tempestivamente e completamente, o sono stati istituzionalizzati ma con un livello di fattibilità modesto; e il sistema giuridico include ancora disposizioni contraddittorie e sovrapposte che non sono adeguate allo sviluppo economico e sociale, e sono lente nell’essere integrate, modificate e sostituite. Meccanismi, politiche e leggi non hanno ancora creato un ambiente veramente favorevole per promuovere l’innovazione e attrarre risorse da investitori nazionali e stranieri, così come dal popolo. Carenze sono state riscontrate anche nello snellimento e nel completamento dell’organizzazione dell’apparato amministrativo statale per garantirne l’efficace funzionamento, nonché nella riduzione dei punti di collegamento e dei livelli intermedi, mentre alcune parti del sistema risultano ancora ingombranti e sovrapposte tra i rami legislativo ed esecutivo, non rispondendo pienamente ai requisiti di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della gestione. Alcuni ministeri e settori non hanno promosso la decentralizzazione e la delega di poteri alle località, ma si sono occupati del lavoro delle località, portando all’esistenza di un meccanismo di “domanda e offerta” che può facilmente dare origine a fenomeni negativi e corruzione. La riforma amministrativa, la trasformazione digitale e la costruzione di un governo elettronico e digitale hanno mostrato limitazioni. L’attuazione della legge e delle politiche è ancora un punto debole, mentre alcuni funzionari non sono stati attivi, mostrando uno scarso senso di responsabilità nello svolgimento dei propri compiti; e la situazione di eludere le responsabilità e “incolpare” il sistema legale per non aver adempiuto ai compiti è ancora presente in diversi ministeri, settori e località.

Le carenze e limitazioni sopra menzionate hanno ridotto l’importanza e il ruolo dello Stato di diritto socialista del Vietnam nella pratica.

Per realizzare gli obiettivi di sviluppo nazionale nell’era dell’ascesa della nazione vietnamita, è fondamentale continuare a rinnovare i metodi di leadership e governo del Partito sullo Stato e sulla società; promuovere la padronanza popolare e gestire armoniosamente la relazione tra la leadership del Partito, la gestione dello Stato e la padronanza del popolo, ottimizzando la posizione e il ruolo di ciascuno di questi fattori nel processo di costruzione e perfezionamento dello Stato di diritto socialista del Vietnam, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti fondamentali:

In primo luogo, il nostro Partito è il partito al governo, la sua leadership è assoluta, diretta e comprensiva su tutti i settori della politica, economia, cultura, società, difesa nazionale, sicurezza e affari esteri… Una caratteristica dello Stato di diritto socialista del Vietnam è che opera sotto la guida del Partito. Pertanto, la costruzione di uno Stato di diritto socialista è il mezzo e il metodo per raggiungere con successo gli obiettivi che il Partito ha delineato nel suo Statuto: “Costruire un Vietnam indipendente, democratico e prospero con una società giusta e civilizzata, libera dallo sfruttamento, raggiungendo con successo il socialismo e infine il comunismo”. Il Partito guida attraverso le sue linee guida e politiche e dirige l’istituzionalizzazione delle linee guida e delle politiche in leggi per governare lo Stato e la società. Pertanto, il sistema giuridico in uno Stato di diritto socialista deve essere continuamente perfezionato per istituzionalizzare le linee guida e le politiche del Partito, promuovere la democrazia, servire il popolo, e riconoscere, rispettare, garantire e proteggere i diritti umani e i diritti civili.

In secondo luogo, sotto la guida del Partito, lo Stato gestisce la società attraverso la legge e promuove costantemente la democrazia affinché il popolo possa partecipare alle attività di gestione dello Stato in conformità con la Costituzione e la legge. Nello Stato socialista di diritto del Vietnam, l’apparato statale è organizzato scientificamente, il potere statale è unificato, con compiti assegnati e coordinazione tra le agenzie nell’esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Le attività di servizio pubblico devono rispettare la legge, esercitare il potere in base a responsabilità e competenze, e essere sottoposte a ispezioni e controlli rigorosi. Inoltre, con la caratteristica dello Stato socialista di diritto del Vietnam di essere sotto la guida del Partito, le posizioni di leadership nell’apparato statale sono organizzate secondo le posizioni di leadership nei corrispondenti comitati del Partito, responsabili di dirigere le attività delle agenzie nell’apparato statale dal livello centrale fino a quello di base, formando una struttura di leadership stretta del Partito per le attività di gestione statale. Basandosi su questo principio e pratica, al fine di promuovere l’efficacia delle attività di gestione statale della società attraverso la legge nello Stato socialista di diritto del Vietnam, è necessario rafforzare simultaneamente due fattori: il dominio della moralità e il dominio della legge.

In particolare, l’elemento della “dominio della moralità” consiste nella promozione dei vantaggi, delle forze, delle posizioni e dei ruoli delle organizzazioni di base del Partito, nel carattere pionieristico ed esemplare dei membri del Partito e dei quadri per guidare l’elemento del “dominio della legge”, che è l’attuazione della gestione della società attraverso la legge. Il dominio della legge è una manifestazione di uno Stato socialista di diritto, pertanto, i membri del Partito e i quadri devono essere buoni esempi e prendere l’iniziativa nell’attuare e rispettare la legge. Inoltre, le agenzie statali sono responsabili dell’organizzazione dell’applicazione della legge nelle loro aree di competenza, quindi i membri del Partito che sono funzionari pubblici devono lavorare attivamente nell’ambito delle loro autorità e svolgere bene i loro compiti; rilevare e rimuovere proattivamente difficoltà e ostacoli nella pratica, specialmente quelli nell’applicazione della legge, al fine di proporre tempestivamente soluzioni o consigliare e riferire alle autorità competenti per la risoluzione. In altre parole, non ci saranno stati socialisti di diritto nella realtà se i quadri, i membri del Partito e le agenzie statali sono indifferenti, irresponsabili e insensibili ai diritti e interessi legali e legittimi del popolo, delle imprese e dello sviluppo socio-economico.

Promuovendo l’etica rivoluzionaria di ciascun membro del Partito e quadro, nonché il senso di responsabilità e proattività di ciascuna agenzia e unità nell’apparato statale, si realizzeranno gli obiettivi di riforma amministrativa e giudiziaria; quando le persone e le imprese saranno veramente al centro e obiettivo del servizio secondo il principio dello stato di diritto, la legge diventerà parte integrante della vita e regolerà in modo completo e pieno tutte le relazioni sociali. Di conseguenza, la società opererà e si svilupperà in conformità con le linee guida e le politiche emanate dal Partito. Su questa base, il nostro paese raggiungerà gli obiettivi di sviluppo socio-economico, di difesa nazionale e sicurezza, in linea con la Piattaforma e gli obiettivi di sviluppo nazionale per il 2030 e il 2045 stabiliti dal nostro Partito.

Terzo, nello Stato socialista di diritto del Vietnam, il popolo è identificato come il padrone secondo le disposizioni di legge, e lo Stato opera secondo il principio “il popolo sa, il popolo discute, il popolo fa, il popolo ispeziona, il popolo supervisiona, il popolo trae beneficio”. Tuttavia, per avere una vera democrazia, oltre ad avere un sistema legale completo secondo i criteri dello Stato socialista di diritto del Vietnam, il funzionamento efficace del sistema politico deve rispettare e essere coerente con il principio del rispetto della Costituzione e della legge. Analogamente alla gestione statale, la posizione e il ruolo delle organizzazioni di base del Partito e la promozione del carattere pionieristico, esemplare e sacrificante dei membri del Partito e dei quadri per la causa comune sono importanti per promuovere la padronanza del popolo nella partecipazione alla gestione statale e sociale.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario rinnovare e migliorare la qualità delle attività delle cellule di base del Partito per garantire che le loro operazioni siano sostanziali ed efficaci. Oltre a implementare, comprendere e studiare i documenti e le risoluzioni emesse dai livelli superiori, come attualmente avviene, è necessario considerare e integrare nelle attività delle cellule di base del Partito temi come i contenuti legali da divulgare; questioni emergenti dalla pratica legale relative ai diritti delle persone; questioni di sviluppo socio-economico e sicurezza che devono essere affrontate; questioni di opinione pubblica e di interesse pubblico che devono essere orientate in termini di punto di vista, politica e contenuti legali, e la lotta contro le opinioni errate delle forze ostili.

Per raggiungere gli obiettivi di costruzione dello Stato socialista di diritto del Vietnam, tali questioni pratiche devono essere discusse e divulgate ai membri del Partito, dal livello di base, con lo spirito che ogni cellula del Partito è una cellula del nostro Partito. Affinché il Partito sia forte, ciascuna cellula di base del Partito deve promuovere il proprio ruolo e innovare le proprie attività per contribuire in modo concreto al Partito. Ogni membro del Partito è un fattore importante nella diffusione dello spirito di democrazia e dello stato di diritto tra il popolo, promuovendo così la democrazia tra le persone, garantendo che tutti gli individui e le organizzazioni siano d’accordo e sostengano le politiche del Partito e le leggi dello Stato, e rispettino e applichino attivamente la legge.

Sotto la guida del Partito, la democrazia socialista è promossa, e il popolo è il soggetto del processo di costruzione e perfezionamento dello Stato socialista di diritto del Vietnam. La partecipazione attiva e proattiva di ogni cittadino alla costruzione e al perfezionamento delle leggi e il senso di rispetto per la legge creeranno la forza dell’intero sistema politico per raggiungere gli obiettivi di sviluppo socio-economico nazionale, garantire la difesa nazionale e la sicurezza e portare il paese nell’era dell’ascesa della nazione vietnamita.