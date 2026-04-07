Nella prima sessione della XVI Assemblea Nazionale del Vietnam, apertasi ieri mattina, l’Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato la bozza di Risoluzione che elegge Tran Thanh Man – attuale Presidente della XV Assemblea Nazionale – a Presidente della XVI Assemblea Nazionale, con 491 voti favorevoli su 491 delegati partecipanti.

Subito dopo l’approvazione della Risoluzione, il Presidente Tran Thanh Man ha prestato giuramento. Ha dichiarato: “Sotto la sacra bandiera rossa con la stella gialla della Patria, di fronte all’Assemblea Nazionale e agli elettori di tutto il Paese, io – Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam – giuro: di essere assolutamente fedele alla Patria, al popolo, alla Costituzione della Repubblica Socialista del Vietnam e di impegnarmi a svolgere i doveri che mi sono stati affidati dal Partito, dallo Stato e dal popolo.” Il Presidente dell’Assemblea Nazionale vietnamita, 64 anni, ha ricoperto numerose posizioni di rilievo all’interno del sistema governativo vietnamita. In precedenza, ha guidato la città di Can Tho – centro nevralgico e motore di crescita della più grande regione del Delta del Mekong – prima di essere trasferito ad Hanoi per ricoprire importanti incarichi a livello centrale. Il signor Tran Thanh Man è stato eletto Presidente della XV Assemblea Nazionale nel maggio 2024. Dopo quasi due anni in carica, ha spinto l’Assemblea Nazionale vietnamita a concentrarsi sul miglioramento delle istituzioni e sulla promozione dello sviluppo, in particolare sui nuovi motori di crescita basati sulla scienza, la tecnologia e l’economia digitale.

La sua rielezione, con una schiacciante maggioranza di voti, dimostra il prestigio, la competenza e le aspettative dei delegati dell’Assemblea Nazionale e degli elettori di tutto il Paese nei suoi confronti, affinché continui a promuovere la rimozione degli ostacoli istituzionali per sbloccare tutte le risorse della società, portando il Vietnam a una crescita economica a doppia cifra e a entrare presto a far parte dei Paesi sviluppati con un’industria moderna e un reddito medio elevato entro il 2030 (centenario della fondazione del Partito Comunista del Vietnam) e a diventare un Paese sviluppato ad alto reddito entro il 2045 (centenario della fondazione dello Stato del Vietnam), come stabilito dagli obiettivi del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Vietnam (gennaio 2026).

La prima sessione della XVI Assemblea Nazionale del Vietnam riveste un’importanza particolare, non solo come punto di partenza, ma anche perché pone le basi per tutte le attività della XVI Assemblea Nazionale – dalla struttura organizzativa e dall’orientamento legislativo alle decisioni strategiche sullo sviluppo socio-economico per una nuova fase di sviluppo nazionale.

Oltre all’elezione del Presidente dell’Assemblea Nazionale, in questa sessione si sono svolte anche le elezioni del Presidente dello Stato, del Primo Ministro e di molte altre figure chiave del paese.

Insieme alla ristrutturazione del personale, la necessità di perfezionare un sistema giuridico completo, unificato e attuabile rimane un compito centrale dell’Assemblea Nazionale vietnamita durante questa legislatura. La XVI Assemblea Nazionale ha la responsabilità particolarmente importante di istituzionalizzare con urgenza, entro il 2026, i contenuti principali dei documenti del XIV Congresso Nazionale, in particolare l’esigenza di perfezionare la struttura del sistema giuridico vietnamita verso un sistema sincrono, stabile, trasparente, di facile comprensione e di semplice applicazione, creando un ambiente trasparente per gli investimenti e le imprese, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica a doppia cifra e soddisfacendo gli ambiziosi requisiti di sviluppo del Vietnam nella nuova era.