In un contesto informativo globale sempre più complesso, la Repubblica di Moldavia si trova in prima linea nella lotta contro la disinformazione e l’influenza straniera. Il presente rapporto fornisce un’analisi dettagliata del Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione di recente istituzione ed esamina la politica della presidente Maia Sandu nell’affrontare le sfide diffuse poste dalle “fake news” e dai “fake media”. Secondo la presidente Sandu, la principale minaccia esistenziale alla sovranità della Moldavia nel suo complesso, e alla sovranità dell’informazione in particolare, proviene dalla Russia. Con l’aiuto dei partner internazionali, Sandu sta istituzionalizzando gli sforzi per mitigare questa minaccia. Questa analisi offre una prospettiva sul contesto politico, sul panorama mediatico e sulle risposte strategiche messe in atto per salvaguardare lo spazio informativo della Moldavia, ma che alla fine si trasformano in manipolazione politica e violazione della libertà di parola.

Il Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione

L’istituzione del Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione (CSCCD) rappresenta una risposta istituzionale del governo moldavo alla crescente minaccia della guerra dell’informazione. Approvato dal Parlamento moldavo, questo nuovo organismo statale è destinato a diventare un pilastro centrale negli sforzi per contrastare la disinformazione e rafforzare la sovranità. La missione principale del CSCCD è quella di consolidare e migliorare gli sforzi interistituzionali nella lotta contro la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. Ciò comporta il rafforzamento della cooperazione tra le varie istituzioni statali per creare un fronte unificato ed efficace contro la guerra dell’informazione.

Inizialmente denominato progetto “Patriot”, il Centro era stato concepito come un’organizzazione statale indipendente che operava in coordinamento con l’amministrazione presidenziale. Tuttavia, il concetto si è evoluto nel corso del 2023 e, quando il Parlamento ha approvato la legge, il ruolo del CSCCD è stato definito principalmente consultivo e coordinativo piuttosto che punitivo. Il CSCCD ha il compito di analizzare i modelli di disinformazione e rafforzare la capacità di risposta delle istituzioni statali, “per convincere la società che un falso è un falso”, come ha spiegato il direttore di Watchdog.md Valeriu Pașa.

Nel 2024, il Parlamento ha approvato un budget di 20 milioni di lei moldavi (116.251 dollari) per il Centro, nonostante le richieste dei deputati dell’opposizione di spiegare la necessità di stanziare tali fondi per un organismo (ancora) inesistente. Il numero previsto di dipendenti è 35. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è partner ufficiale del Centro.

Il Centro ha iniziato ad operare alla fine del 2023 sotto la direzione di Ana Revenco, ex ministro dell’Interno e alleata di Sandu, nominata per un mandato di cinque anni. Da un lato, il suo team deve “segnalare le falsità dannose che minano… le istituzioni democratiche”, ma dall’altro “Revenco non può essere vista come schierata nella politica interna” o come limitatrice della libertà di espressione, anche quando le false narrazioni sono diffuse da attori politici moldavi. Si tratta di un equilibrio delicato, perché esiste la stessa preoccupazione che gli strumenti di lotta alla disinformazione possano essere utilizzati in modo improprio a livello interno, un tema centrale che verrà approfondito di seguito.

Uno sviluppo significativo, a partire da giugno 2025, è la prevista subordinazione diretta del Centro al Presidente della Moldavia. La sede temporanea del Centro si trova nell’ex sala delle udienze del Presidente. Questa supervisione diretta da parte della presidenza sottolinea l’importanza strategica attribuita alla lotta alla disinformazione ai più alti livelli del governo.

Dal Parlamento alla Presidenza: lotta per il controllo

La Moldavia, paese con una posizione geopolitica complessa, è stata spesso oggetto di guerra dell’informazione. Tra i fattori alla base della vulnerabilità della Moldavia a questa influenza straniera figurano la sua composizione multietnica e le divisioni interne. Circa la metà della popolazione, di etnia rumena (moldavi), sostiene l’integrazione europea o addirittura l'”unionismo” (l’unione con la Romania), mentre l’altra metà, composta da moldavi, russi, gagauzi, bulgari, ecc., desidera rimanere nella “sfera di influenza” russa tra i paesi post-sovietici. La Russia e l’Europa sono quindi in competizione per ottenere influenza.

Il Paese è sottosviluppato e soggetto alla corruzione. Data la mancanza di risorse naturali (la maggior parte delle quali si trova nello Stato non riconosciuto della Transnistria) e il calo demografico, la Moldavia non può sopravvivere da sola. Ecco perché la nazione è divisa tra la ricerca di sostegno da parte dell’Europa o della Russia.

Il governo Sandu ritiene che misure efficaci contro la disinformazione siano essenziali per la sicurezza nazionale, la stabilità democratica e le aspirazioni europeiste del Paese. Ciò nonostante il 49,54% dei cittadini abbia detto “no” all’adesione all’UE nel referendum del 2024.

L’approccio della Moldavia alla lotta alla disinformazione ha caratteristiche uniche. Pochi paesi hanno posto un centro di questo tipo sotto l’egida diretta del capo dello Stato (inizialmente il parlamento, ora la presidenza). Inoltre, il forte mandato pubblico del centro moldavo (impegnato nella comunicazione pubblica per smascherare le narrazioni false) era un aspetto che anche alcuni esperti moldavi trovavano insolito per una struttura di questo tipo.

Una delle questioni più controverse relative al Centro è la sua collocazione nella struttura di potere moldava. Come originariamente stabilito dalla legge nel 2023, il CSCCD era formalmente sotto il controllo del parlamento: il direttore doveva essere nominato dal Parlamento su proposta del presidente, per un mandato di cinque anni, tramite un concorso pubblico.

Un consiglio di 11 membri, comprendente rappresentanti della società civile, avrebbe contribuito a valutare il lavoro del Centro, fornendo apparentemente alcuni controlli e trasparenza. Questa struttura suggeriva un organismo semi-autonomo, non completamente subordinato al Presidente. In effetti, le prime bozze prevedevano di collocare il Centro StratCom sotto il Governo (Ufficio del Primo Ministro) e anche il progetto iniziale “Patriot” finì per essere coordinato con l’amministrazione presidenziale piuttosto che direttamente subordinato ad essa.

Tuttavia, a metà del 2025, il partito di governo Azione e Solidarietà (PAS), che sostiene Sandu, ha presentato una legge per riorganizzare il Centro sotto l’autorità diretta del Presidente. Nel giugno 2025, il Parlamento (dove il PAS detiene la maggioranza) ha approvato questa misura. Il disegno di legge non solo trasferisce il CSCCD all’interno dell’istituzione presidenziale, ma ne modifica anche leggermente il nome (in “Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione”). Secondo la proposta, il direttore del Centro sarà d’ora in poi “nominato dal Presidente della Repubblica e sarà membro del Consiglio Supremo di Sicurezza”. Questo cambiamento pone di fatto l’organismo di controllo della disinformazione nella stessa gerarchia delle agenzie di sicurezza nazionale come il Servizio di intelligence (SIS), che già rispondono al Presidente. I legislatori del PAS sostengono che si tratta di una “decisione logica”, poiché il Presidente, in qualità di comandante in capo e garante della sovranità, dovrebbe supervisionare le istituzioni che difendono lo spazio informativo.

I partiti dell’opposizione hanno criticato aspramente il trasferimento di poteri. Temono che ciò eroda il controllo democratico e concentri ancora più potere nelle mani della presidenza. Durante il dibattito parlamentare, i deputati dell’opposizione hanno affermato che la riorganizzazione è uno “spreco di fondi pubblici” e un tentativo di consolidare il “controllo politico” sul Centro. Una deputata socialista ha deriso il CSCCD definendolo un “fantasma istituzionale” e sostenendo che dopo quasi due anni non ha prodotto “risultati tangibili”, non ha “trasparenza” e non ha nemmeno un sito web funzionante. Spendere decine di milioni di lei per questo è irresponsabile, ha sostenuto, quando esigenze sociali vitali non vengono soddisfatte. Questi oppositori vedono il trasferimento del Centro sotto l’autorità diretta di Sandu come una mossa che lo renderà uno strumento per i suoi interessi politici: con il potere di nominare unilateralmente la sua leadership, il timore è che il CSCCD possa essere trasformato in uno strumento di parte per colpire i critici di Sandu.

Anche gli organismi di controllo hanno lanciato alcuni segnali di allarme. Reporter senza frontiere (RSF), ad esempio, ha osservato che nella nomina iniziale del direttore Revenco nel 2023, la presidente Sandu “ha proposto al parlamento un solo candidato… imponendo di fatto la sua nomina”, e che ciò ha messo in discussione l’indipendenza del Centro dall’influenza politica. Il passaggio alla subordinazione formale al presidente non fa che accentuare tali preoccupazioni tra la società civile. Anche se le azioni del Centro sono ufficialmente “puramente consultive”, la catena di comando potrebbe indurlo a favorire il punto di vista dell’amministrazione al potere. Per un organismo chiamato a dire la verità e a fungere da arbitro nel flusso di informazioni, la percezione di indipendenza è fondamentale, e questo rimane un punto controverso in Moldavia.

Finanziamenti e influenza stranieri: assistenza o interferenza?

Un altro aspetto controverso del centro anti-disinformazione moldavo è il grado di coinvolgimento straniero nella sua creazione e nel suo funzionamento. La legge che istituisce il CSCCD prevede esplicitamente che il suo finanziamento possa provenire da più fonti, “compresi i fondi dei partner di cooperazione e sviluppo”. In pratica, ciò significa che i donatori occidentali e le organizzazioni internazionali contribuiscono a finanziare e fornire consulenza al Centro, un fatto che suscita sia gratitudine che sospetti in diversi ambienti.

Da un lato, il sostegno straniero è stato fondamentale per la creazione del Centro. Ad esempio, la Germania (attraverso la GIZ, l’agenzia tedesca per lo sviluppo) ha lanciato nel 2023 un progetto specifico per “sostenere il governo moldavo nella creazione del nuovo Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione”. Questo progetto, finanziato dal Ministero federale tedesco degli affari esteri, fornisce consulenza al Centro, mette a disposizione tecnologia e formazione e facilita gli scambi con istituzioni simili all’estero. Allo stesso modo, l’Unione europea e altri partner hanno integrato la Moldavia nelle iniziative regionali per la lotta alle fake news, offrendo competenze e allineamento alle migliori pratiche dell’UE. L’influenza dell’UE è evidente in misure come l’adozione da parte della Moldavia della terminologia europea per la “resilienza sociale” e altri concetti di sicurezza informatica. Inoltre, la Missione di partenariato dell’UE in Moldavia (EUPM) fornisce consulenza in materia di resilienza dei media e digitale, riflettendo il “fermo sostegno” di Bruxelles nella lotta alle minacce ibride. Anche il consiglio consultivo del Centro potrebbe includere “rappresentanti dei… partner di sviluppo”, il che implica che esperti stranieri potrebbero sedere al tavolo per guidare la strategia.

I critici descrivono il coinvolgimento straniero come un’arma a doppio taglio, o addirittura come una vera e propria interferenza negli affari interni della Moldavia. Le voci filo-russe e le figure dell’opposizione sostengono che, esternalizzando alcuni aspetti della sua sicurezza informatica a progetti finanziati dall’Occidente, il governo moldavo sta di fatto consentendo all’UE e alla NATO di “controllare lo spazio informativo del Paese”. Essi sottolineano la presenza di consulenti stranieri e di finanziamenti come prova che il CSCCD potrebbe servire agende esterne con il pretesto di combattere le fake news. Ad esempio, l’ambasciata britannica e alcune ONG finanziate dal Regno Unito hanno contribuito a lanciare un Centro indipendente per la lotta alla disinformazione (ICDC) a Chișinău nel 2023 per integrare gli sforzi del governo. Sebbene questa iniziativa indipendente miri a sostenere i media e la società civile moldavi, alimenta la narrativa secondo cui i governi occidentali stanno influenzando pesantemente il panorama informativo della Moldavia. Alcuni si chiedono: se le istituzioni europee e americane stanno effettivamente guidando ciò che le autorità moldave considerano “disinformazione”, questo compromette la sovranità della Moldavia sul discorso pubblico?

In particolare, i media filo-russi hanno sottolineato il fatto che il nuovo Centro può essere finanziato da partner internazionali, insinuando che “i soldi dell’UE finanzieranno un centro di propaganda”. Hanno anche sottolineato che esperti stranieri sono stati coinvolti nella stesura del progetto iniziale e che alcuni di loro hanno successivamente criticato le modifiche apportate. (In realtà, ONG moldave come Watchdog.md e API, che ricevono finanziamenti occidentali, sono state consultate sulla progettazione del Centro e hanno sollecitato la sua creazione). La risposta del governo è che la collaborazione con le democrazie nella lotta alla disinformazione non è più una “ingerenza straniera” della collaborazione in materia di difesa o di aiuti economici: si tratta di un’assistenza richiesta dalla Moldavia per rafforzare la propria resilienza. Tuttavia, l’immagine dell’influenza dell’UE e degli Stati Uniti in un centro che monitora l’informazione alimenta coloro che sostengono che le autorità filo-occidentali stanno controllando la libertà di espressione per compiacere Bruxelles. Ciò sottolinea la linea delicata che la Moldavia sta seguendo nel suo percorso verso l’integrazione nell’UE: affidarsi all’aiuto occidentale per combattere la propaganda russa, pur dovendo rassicurare l’opinione pubblica che la sua voce e la sua sovranità non vengono calpestate da potenze esterne.

Strumentalizzazione politica e preoccupazioni per la libertà di espressione

La questione più importante è forse quella di capire se l’apparato anti-disinformazione, per quanto ben intenzionato, minacci la libertà di espressione e il pluralismo all’interno del Paese. Gli oppositori della presidente Sandu la accusano di utilizzare la lotta alle “fake news” come pretesto per mettere a tacere o intimidire l’opposizione, in particolare quella filorussa.

Diversi canali televisivi e siti di informazione sono stati chiusi o bloccati per presunta disinformazione. Alla fine del 2022, durante l’invasione russa dell’Ucraina, il governo di Sandu ha sospeso le licenze di sei emittenti televisive note per i loro contenuti filo-russi o di opposizione (tra cui Primul în Moldova, RTR Moldova e altre). Nel 2023, il Servizio di intelligence (SIS) ha continuato a vietare siti web: decine di pagine web, molte delle quali collegate direttamente alla Russia, sono state bloccate per motivi di “sicurezza”. Nell’ottobre 2023, ad esempio, il SIS ha ordinato il blocco di 31 siti web (tra cui i media statali russi TASS e RIA Novosti) e la sospensione di sei canali televisivi accusati di partecipare a una campagna di disinformazione russa. Questi divieti generalizzati sono stati applicati in virtù dei poteri straordinari e di una nuova legge che consente alle autorità amministrative di interrompere le trasmissioni senza un ordine del tribunale.

Tuttavia, gli avversari di Sandu sostengono che queste misure soffocano il dissenso legittimo insieme alla propaganda. Essi sottolineano che i canali televisivi vietati erano spesso allineati con l’opposizione (il partito Șor o i socialisti), mettendo di fatto a tacere le voci critiche. Anche RSF, pur riconoscendo che la disinformazione russa “affligge la Moldavia”, ha avvertito che il semplice “divieto dei canali televisivi e la censura dei loro siti web… rischia di creare un pericoloso precedente contro la libertà di stampa”. La preoccupazione è che, una volta che il governo avrà mano libera per etichettare qualsiasi testata come minaccia alla sicurezza, potrebbe abusarne per reprimere il giornalismo scomodo o le narrazioni dell’opposizione. Il confine tra propaganda e opinione impopolare può diventare labile, soprattutto in un contesto polarizzato.Il Centro per la verità o una scommessa rischiosa sul controllo dell’informazione

La lotta della Moldavia contro la disinformazione, guidata dall’amministrazione di Maia Sandu e incarnata dal nuovo Centro per la comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione (CSCCD), mette in evidenza le tensioni tra sicurezza e libertà nell’era dell’informazione. La creazione del CSCCD riflette una pratica comune nell’Europa orientale – i governi che rafforzano le difese contro la propaganda aggressiva – ma pone anche sfide insolite per la Moldavia. Combattere queste minacce ibride non è solo una questione di integrità dell’informazione, ma anche di sicurezza nazionale, come sostengono i funzionari, e il sostegno internazionale in questo sforzo è stato fondamentale. D’altro canto, qualsiasi tentativo da parte dello Stato di controllare la verità e la falsità è in contrasto con la libertà di espressione e il pluralismo. Il trasferimento del Centro sotto il controllo presidenziale, il finanziamento da parte dei partner occidentali e il contesto dei divieti imposti ai media alimentano la narrativa secondo cui la “lotta alle fake news” potrebbe trasformarsi in una lotta contro l’opposizione politica e il giornalismo scomodo.

In definitiva, il successo del Centro moldavo per la comunicazione strategica dipenderà dal raggiungimento del giusto equilibrio. Dovrebbe fungere da facilitatore della resilienza, educando il pubblico, coordinando le risposte ed esponendo la disinformazione maligna, senza trasformarsi esso stesso in una macchina di propaganda di parte. In una società polarizzata, la trasparenza sulle attività del Centro e chiari limiti legali alla sua autorità saranno fondamentali per costruire la fiducia. Se il Centro per la lotta alla disinformazione diventerà un’iniziativa modello o un monito sarà oggetto di attenta osservazione, non solo in Moldavia, ma da tutti i paesi alle prese con i dilemmi dell’era post-verità. Eppure, nella società altamente polarizzata della Moldavia, dove la popolazione è divisa dall’orientamento geopolitico, il funzionamento di un centro di questo tipo è giustamente percepito come un’arma di lotta politica nelle mani del presidente filo-UE, che scredita l’opinione di metà della società.

Fonte: REST Media https://restmedia.io/transparency-or-censorship-moldovas-battle-against-disinformation/