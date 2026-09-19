Una delegazione del Centro Studi Eurasia Mediterraneo e Anteo Edizioni ha partecipato al ricevimento diplomatico per la giornata della difesa del Pakistan

L’Ambasciata pakistana in Italia ha ospitato un ricevimento diplomatico a Roma per celebrare la Giornata della Difesa del Pakistan. All’evento hanno partecipato 150 ospiti, tra cui membri del corpo diplomatico, addetti militari e della difesa, nonché rappresentanti del Governo italiano e delle istituzioni militari.

L’evento è stato seguito da importanti think tank come CESI, CeSEM – Centro Studi Eurasia Mediterraneo e ISIA, oltre che da media italiani (tra cui la RAI, “La Stampa”, “La Firenze Che Vorrei” e il Rome Press Club) e da sei testate pakistane.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore ha sottolineato il profilo diplomatico e di difesa del Pakistan, evidenziando i costanti sforzi per la costruzione della pace nella regione e il rapido successo dell’operazione “Marka-e-Haq” nel maggio 2025. Ha reso un sentito omaggio alle valorose Forze Armate e ha rimarcato l’eccezionale contributo e i sacrifici del Pakistan in qualità di Stato in prima linea nella guerra globale al terrorismo, nonché il suo costante impegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e delle operazioni di mantenimento della pace.

Nel suo discorso, l’Addetto alla Difesa, Air Commodore Imtiaz Rahim Shahzada, ha ribadito il desiderio e l’impegno del Pakistan per la pace, sottolineando al contempo la determinazione della nazione a respingere e rispondere con fermezza a qualsiasi tentativo di aggressione.

L’allestimento all’aperto ha offerto una grigliata tradizionale dal vivo, pane naan e pesce fritto alla maniera di Lahore, contribuendo a creare un’atmosfera festosa. Gli ospiti hanno particolarmente apprezzato il ritorno della richiestissima specialità “Fusion Italia-Pakistan”: il gelato artigianale al gusto “Chaunsa-Gelato”. I manghi sono stati trasportati in aereo dal Pakistan grazie alla Trade Development Authority of Pakistan (TDAP). Il gelato al Chaunsa è stato preparato dal maestro gelatiere Fabrizio Sallemi, titolare della gelateria “Frigidarium”, classificata al primo posto a Roma.

Gli ospiti hanno inoltre apprezzato un’esposizione che presentava palloni da calcio cuciti a mano, sale rosa cristallino e riso basmati, mettendo in luce la ricca offerta culturale e commerciale del Pakistan. A conclusione dell’evento, sono stati distribuiti omaggi contenenti un campione di ciascun prodotto.

https://mofa.gov.pk/press-releases/diplomatic-reception-for-defence-day-of-pakistan