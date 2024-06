di Yang Sheng e Liu Xin

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio con il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, in visita a Pechino mercoledì. Si prevede che numerosi leader di primo piano dei Paesi arabi si recheranno in visita di Stato in Cina e parteciperanno alla cerimonia di apertura della 10a Conferenza ministeriale del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, che si terrà il 30 maggio. Secondo gli esperti, la Cina e i Paesi arabi intensificheranno la cooperazione durante la conferenza e discuteranno della crisi in corso a Gaza, dove Israele ha bombardato Rafah, causando gravi vittime tra i civili.

Durante l’incontro, Xi ha ricordato che 68 anni fa l’Egitto è stato il primo Stato arabo e africano a stabilire relazioni diplomatiche con la Cina. Quest’anno ricorre il 10° anniversario dell’istituzione del partenariato strategico globale Cina-Egitto, ha dichiarato, aggiungendo che nell’ultimo decennio i due capi di Stato hanno lavorato insieme per guidare il vigoroso sviluppo delle relazioni bilaterali.

Le relazioni Cina-Egitto sono diventate una vivida illustrazione della solidarietà, del coordinamento e della cooperazione win-win reciprocamente vantaggiosa della Cina con i Paesi arabi, africani, islamici e in via di sviluppo, ha affermato Xi, aggiungendo che nelle nuove circostanze, la costruzione di una relazione Cina-Egitto più arricchita e dinamica risponde alle aspettative comuni dei due popoli.

Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a lavorare con l’Egitto per approfondire la fiducia reciproca, far progredire la cooperazione, costruire una comunità Cina-Egitto con un futuro condiviso nella nuova era e contribuire alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità regionali e mondiali.

Le due parti hanno anche avuto uno scambio di opinioni sul conflitto israelo-palestinese. Xi ha affermato che l’attuale fase del conflitto ha causato ingenti perdite di civili palestinesi innocenti, mentre la situazione umanitaria a Gaza è estremamente disastrosa. Il compito più urgente è l’immediato cessate il fuoco e la cessazione del conflitto per evitare un’escalation di impatti sulla pace e sulla stabilità regionale e per prevenire una crisi umanitaria ancora più grave. La “soluzione dei due Stati” rimane il percorso fondamentale per risolvere la questione palestinese. La Cina sostiene fermamente la candidatura della Palestina a diventare uno Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, ha dichiarato Xi.

Il Ministero degli Esteri cinese ha annunciato che, oltre al presidente egiziano, anche i leader arabi, tra cui il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, il presidente della Tunisia Kais Saied e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, effettueranno visite di Stato in Cina. Il ministero ha inoltre annunciato che il presidente Xi parteciperà alla cerimonia di apertura della conferenza con i quattro capi di Stato arabi e terrà un discorso di apertura.

La questione della Palestina

“Questi quattro Paesi sono attivamente coinvolti nella promozione di un cessate il fuoco nell’attuale conflitto israelo-palestinese, oppure sono in qualche modo coinvolti nella crisi. La partecipazione dei leader di questi quattro Paesi alla conferenza di Pechino, da un lato, riflette l’importanza che questi Paesi attribuiscono alla promozione della cooperazione con la Cina. Dall’altro, dimostra che i leader intendono cogliere l’occasione per discutere con la Cina di una soluzione politica della questione israelo-palestinese”, ha dichiarato Li Xinggang, ricercatore presso l’Istituto per gli Studi sul Bacino del Mediterraneo dell’Università di Studi Internazionali di Zhejiang.

La Cina e gli Stati arabi potrebbero formare una dichiarazione congiunta per esortare Israele a fermare l’attacco a Rafah e a chiedere una soluzione fondamentale della questione palestinese, ha detto Li.

La posizione comune di sostegno alla giusta causa del popolo palestinese, condivisa dalla Cina e dai Paesi arabi, è sempre stata un elemento significativo nella cooperazione tra Cina e Arabia, hanno detto gli esperti.

Martedì il viceministro degli Esteri cinese Deng Li ha incontrato l’osservatore permanente dello Stato di Palestina presso le Nazioni Unite Riyad Mansour, che si trova a Pechino per partecipare alla 10ª Conferenza ministeriale del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri cinese.

Durante l’incontro, Deng ha dichiarato che la Cina ha sempre sostenuto fermamente la giusta causa del popolo palestinese per il ripristino dei diritti legittimi della propria nazione ed è pronta a collaborare con la Palestina per cogliere questa riunione ministeriale come un’opportunità per spingere un maggiore sviluppo del partenariato strategico Cina-Palestina ed elevare la cooperazione Cina-Arabia ad un nuovo livello.

La Cina è profondamente rattristata dal prolungarsi del conflitto palestinese-israeliano. Il compito più urgente è quello di attuare efficacemente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di realizzare immediatamente un cessate-il-fuoco incondizionato e duraturo e di garantire i soccorsi umanitari, ha dichiarato Deng.

La Cina sostiene la Palestina nel diventare uno Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite ed è pronta a continuare a lavorare con la comunità internazionale per una soluzione rapida, completa, giusta e duratura della questione palestinese sulla base della soluzione dei due Stati, ha osservato Deng.

Mansour ha apprezzato gli sforzi della Cina per sostenere la giusta causa della Palestina e ha affermato che la conferenza ministeriale costituirà una pietra miliare per la cooperazione amichevole Cina-Arabia. Si aspetta che la conferenza si concluda con risultati fruttuosi.

Israele ha condotto di recente almeno due attacchi contro la città di Rafah, nella Striscia di Gaza, causando gravi vittime tra i civili locali, secondo fonti mediche e di sicurezza palestinesi.

Niu Xinchun, direttore esecutivo dell’Istituto di ricerca Cina-Arabia dell’Università di Ningxia, ha dichiarato mercoledì al Global Times che se la Cina e i Paesi arabi riusciranno a formulare una dichiarazione congiunta sul conflitto israelo-palestinese dopo la conferenza, aiuterà notevolmente la comunità internazionale a raggiungere un consenso chiaro e deciso. Questo, a sua volta, permetterà alle altre nazioni di esercitare maggiori pressioni su Israele per fermare l’attacco a Gaza.

Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato durante la conferenza stampa di routine di mercoledì che “la Cina esprime grave preoccupazione per le operazioni militari di Israele contro Rafah e chiede con forza a Israele di ascoltare l’appello schiacciante della comunità internazionale e di fermare l’attacco a Rafah”.

“Mentre l’attuale conflitto palestinese-israeliano continua a trascinarsi, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è estremamente grave. Chiediamo a tutte le parti di cessare immediatamente il fuoco e gli scontri e di non risparmiare alcuno sforzo per evitare le vittime tra i civili innocenti e prevenire un disastro umanitario ancora più grave nella Striscia di Gaza”, ha osservato Mao.

Cooperazione Cina-Arabia

Oltre alle questioni più scottanti, la cooperazione Cina-Arabia è sempre al centro del forum. Secondo gli analisti cinesi, la Cina e i Paesi arabi approfondiranno la cooperazione in settori come le energie tradizionali ed esploreranno la cooperazione in altri campi come l’energia solare, l’energia eolica, l’energia nucleare civile, la finanza e le infrastrutture.

È probabile che la cooperazione tra Cina e Paesi arabi si concentri anche su settori ad alta tecnologia come l’intelligenza artificiale e i veicoli elettrici. “Se ci saranno dei passi in avanti, potrebbero riguardare l’industria aerospaziale e la cooperazione spaziale”, ha dichiarato Niu Xinchun, direttore esecutivo dell’Istituto di ricerca Cina-Arabia dell’Università di Ningxia.

“Inoltre, ci sono anche molti risultati nel campo degli scambi culturali. Attualmente, molte persone nei Paesi arabi studiano il cinese e amano guardare film e serie televisive cinesi, quindi la cooperazione in questi campi potrebbe rafforzare ulteriormente i legami tra i popoli”, ha osservato Niu.

Sun Degang, direttore del Centro per gli studi sul Medio Oriente dell’Università Fudan, ha affermato che “ci sono alcuni punti in cui possiamo aspettarci una nuova crescita, come l’economia digitale e la biofarmacia”.

Da anni la Cina è il principale partner commerciale dei Paesi arabi. Il volume degli scambi commerciali tra le due parti ha raggiunto i 398 miliardi di dollari nel 2023, rispetto ai 36,7 miliardi di dollari del 2004, secondo i dati diffusi dal Ministero degli Esteri cinese.

Nel dicembre 2022, in occasione del primo vertice Cina-Stati Arabi a Riyadh, il presidente cinese Xi ha chiesto di promuovere una comunità cinese-araba più stretta con un futuro condiviso.

“Se confrontiamo le relazioni arabo-cinesi del 2004 con quelle di 20 anni dopo, scopriamo che c’è una grande differenza. Naturalmente, la Belt and Road Initiative (BRI) ha contribuito a questa crescita”, ha dichiarato Magdy Amer, ex ambasciatore egiziano in Cina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Amer, ex vice ministro degli Esteri egiziano, ha affermato che “l’istituzione del forum nel 2004 e poi il lancio della BRI nel 2013 sono stati i due fattori chiave che insieme hanno promosso le relazioni arabo-cinesi a un livello completamente diverso”.

