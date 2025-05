Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato mercoledì che Cina e Russia hanno individuato il percorso corretto per le interazioni tra grandi Paesi confinanti.

Xi ha espresso queste osservazioni in una dichiarazione scritta al suo arrivo a Mosca, dove si trova in visita di Stato e parteciperà alle celebrazioni per l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica sovietica, su invito del presidente russo Vladimir Putin.

Il presidente ha sottolineato che i due Paesi, considerati «buoni vicini di ferro», «veri amici che condividono gioie e dolori» e «solidi partner per risultati comuni», hanno forgiato uno «spirito di coordinamento strategico per una nuova era», caratterizzato da una «duratura amicizia di buon vicinato», da una «coordinazione strategica globale» e da una «cooperazione mutuamente vantaggiosa».

Questa relazione bilaterale, «indipendente, matura e resiliente», ha aggiunto Xi, non solo apporta grandi benefici ai due popoli, ma contribuisce anche in modo significativo a mantenere la stabilità strategica globale e a promuovere un mondo multipolare equo e ordinato.

«Il 2025 segna l’80° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e dell’istituzione delle Nazioni Unite», ha osservato Xi. Cina e Russia, «due grandi Paesi e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, uniranno le forze per salvaguardare l’esito vittorioso della guerra, difendere con fermezza il sistema internazionale centrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale, opporsi con decisione a egemonismo e politica di potenza, praticare un vero multilateralismo e promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo».

Durante la visita, il presidente cinese avrà una «comunicazione approfondita» con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali, sulla cooperazione pratica e sulle principali questioni internazionali e regionali di comune interesse, «che darà un forte impulso allo sviluppo della partnership strategica globale di coordinamento fra Cina e Russia per la nuova era».

Xi ha inoltre ricordato che parteciperà di nuovo alle celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio, a distanza di un decennio, «e non vede l’ora di commemorare insieme ai leader di altri Paesi e al popolo russo i martiri che si sacrificarono eroicamente per la vittoria nella guerra antifascista», lanciando un «forte richiamo dei nostri tempi a difesa dell’equità e della giustizia internazionali».

L’aereo di Xi è stato scortato da velivoli delle Forze Aeree russe dopo essere entrato nello spazio aereo della Federazione. All’arrivo all’aeroporto di Vnukovo, il presidente cinese è stato calorosamente accolto dalla vice premier russa Tat’jana Golikova e da altri alti funzionari governativi.

Xinhua – 8 maggio 2025