La Cina e il Brasile hanno deciso mercoledì di rafforzare i loro legami verso una comunità con un futuro condiviso per un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile.

La decisione è stata presa durante un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Xi sta compiendo una visita di Stato nel paese dopo aver partecipato al 19° Vertice del G20 a Rio de Janeiro.

La Cina e il Brasile sono i due principali paesi in via di sviluppo nei rispettivi emisferi, ha detto Xi, sottolineando che, negli ultimi 50 anni, hanno goduto di una relazione che ha superato montagne e mari, trovando un modo giusto per i grandi paesi in via di sviluppo di interagire, basato sul rispetto reciproco, sul mutuo beneficio e sull’amicizia.

Il Brasile, ha affermato Xi, è il primo paese a stabilire una partnership strategica con la Cina e il primo paese dell’America Latina a istituire una partnership strategica globale con la Cina.

Negli ultimi anni, sotto la guida strategica congiunta dei due capi di Stato, i due paesi stanno diventando sempre più amici affidabili con un futuro condiviso e forze positive per la pace, ha aggiunto.

La relazione tra Cina e Brasile è al suo massimo storico, il che non solo migliora il benessere dei popoli dei due paesi, ma difende anche gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo, rafforzando la forza e la voce del Sud globale e dando contributi eccezionali alla pace e alla stabilità mondiale, ha sottolineato Xi.

Xi ha osservato che Cina e Brasile hanno anche deciso di creare sinergie tra l’Iniziativa della Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative, BRI) e le strategie di sviluppo del Brasile.

Ha elogiato la decisione di rafforzare i legami e allineare le strategie di sviluppo delle due nazioni come un altro momento storico nello sviluppo dei rapporti bilaterali, il che dimostra la natura globale, strategica e a lungo termine delle relazioni tra Cina e Brasile, soddisfa le aspettative dei due popoli, dà impulso e sostegno alla modernizzazione dei due paesi e dimostra la loro determinazione a difendere congiuntamente l’equità e la giustizia internazionali e a promuovere lo sviluppo comune del mondo.

La Cina, ha detto Xi, è pronta a lavorare con il Brasile per arricchire continuamente le relazioni Cina-Brasile nella nuova era, essere “partner d’oro” che si aiutano reciprocamente a raggiungere il successo e continuare a lavorare per l’obiettivo di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e creare un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile.

Insieme, Cina e Brasile daranno un contributo ancora maggiore alla pace e al progresso dell’umanità, ha aggiunto.

Per il futuro sviluppo dei legami bilaterali, Xi ha invitato le due parti a sostenersi fermamente a vicenda sulle questioni riguardanti interessi fondamentali come sovranità, sicurezza e integrità territoriale, essere partner strategici di reciproca fiducia e dare un buon esempio di solidarietà, cooperazione, mutuo beneficio e sviluppo comune per i paesi del Sud globale.

Xi ha anche sollecitato i due paesi a rafforzare gli scambi tra i popoli in ambito culturale, educativo e giovanile per consolidare il sostegno popolare alla comunità Cina-Brasile con un futuro condiviso.

Ha affermato che i due paesi dovrebbero approfondire le sinergie delle strategie di sviluppo, cogliere l’opportunità storica di sincronizzare la BRI con le strategie di sviluppo del Brasile, approfondire la cooperazione in settori chiave come economia e commercio, infrastrutture, finanza, scienza e tecnologia, e protezione ambientale, e rafforzare la cooperazione in campi come spazio, scienze agricole, e tecnologie e energia pulite.

La Cina dà priorità alla riduzione della povertà nella governance nazionale, sostiene il programma Fome Zero (Zero Fame) del Brasile ed è pronta a rafforzare la cooperazione con il Brasile sulla riduzione della povertà affinché i due popoli possano vivere una vita migliore.

Xi ha esortato Cina e Brasile a dimostrare la loro forza distintiva nella salvaguardia della pace e della giustizia mondiale. I due paesi dovrebbero praticare il vero multilateralismo, fare dichiarazioni giuste e intraprendere azioni eque, in modo da rendere la governance globale più giusta ed equa, ha affermato.

Osservando che la Cina attribuisce grande importanza allo status e all’influenza internazionale del Brasile e lo sostiene nello svolgere un ruolo maggiore sulla scena internazionale, Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con il Brasile presso le Nazioni Unite, i BRICS e altri meccanismi multilaterali, sostenere la presidenza brasiliana dei BRICS il prossimo anno, promuovere uno sviluppo di alta qualità della cooperazione all’interno dei BRICS e rendere più forte la voce dei BRICS a favore del multilateralismo e del miglioramento della governance globale.

Xi ha inoltre invitato i due paesi a dare un contributo distintivo alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Essendo grandi paesi in via di sviluppo, Cina e Brasile dovrebbero guidare le consultazioni, promuovere la solidarietà globale, affrontare insieme le sfide globali riguardanti il futuro dell’umanità e rafforzare la cooperazione in settori come trasformazione verde, sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e governance dell’intelligenza artificiale, ha dichiarato.

La Cina è disposta a sostenere il Brasile nell’ospitare la 30ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, ha aggiunto.

Ha ricordato che dieci anni fa si unì ai leader dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC) per annunciare la creazione del Forum Cina-CELAC, che ha inaugurato una nuova era per le relazioni Cina-CELAC caratterizzata da uguaglianza, mutuo beneficio, innovazione, apertura e vantaggi per le persone.

Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a lavorare con il Brasile per garantire il successo del Forum Cina-CELAC, migliorare la sinergia tra la Belt and Road Initiative (BRI) e i punti di forza e le necessità di sviluppo della regione CELAC, e ottenere maggiori risultati nella costruzione di una comunità Cina-CELAC con un futuro condiviso.

Da parte sua, Lula ha affermato che il Brasile e la Cina sono buoni amici che si rispettano e dipendono l’uno dall’altro, aggiungendo che la Cina è il partner strategico più importante del Brasile e che il popolo cinese è il più affidabile amico del popolo brasiliano.

Negli ultimi 50 anni, la cooperazione tra Brasile e Cina in vari settori ha prodotto risultati fruttuosi, ha osservato Lula, dicendo che il Brasile attende con impazienza di prendere la visita di Xi come un nuovo punto di partenza per ottenere risultati più tangibili nelle relazioni bilaterali. Il Brasile si aspetta anche di lavorare con la Cina per costruire una comunità Cina-Brasile con un futuro condiviso per un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile, ha aggiunto Lula.

Il Brasile sta promuovendo vigorosamente strategie di sviluppo come il Nuovo Programma di Accelerazione della Crescita, la nuova politica industriale e l’iniziativa Rotte per l’Integrazione Sudamericana, che sono altamente compatibili con la BRI proposta dalla Cina, ha detto Lula.

Una maggiore sinergia tra le strategie di sviluppo di Brasile e Cina contribuirà notevolmente alla reindustrializzazione del Brasile, promuoverà l’integrazione del Sud America e rappresenterà un esempio di solidarietà, cooperazione e mutuo beneficio tra i paesi in via di sviluppo, ha affermato.

I gruppi di lavoro delle due parti dovrebbero intensificare le discussioni e promuovere la cooperazione in settori chiave come le infrastrutture, la finanza, le catene industriali, la scienza e la tecnologia e la conservazione ecologica, ha detto Lula, aggiungendo che più imprese cinesi sono benvenute a investire e cooperare in Brasile.

Il Brasile si aspetta di migliorare il livello di connettività e logistica con la Cina, e di promuovere lo sviluppo e la prosperità comuni per il Brasile, l’America Latina e la Cina, ha detto Lula.

Il Brasile, ha affermato Lula, si oppone alla “nuova Guerra Fredda” e sostiene la costruzione di un mondo multipolare e di un partenariato globale basato sull’uguaglianza e il rispetto reciproco, aggiungendo di apprezzare il forte sostegno della Cina alla presidenza brasiliana del G20.

Ha detto che il Brasile continuerà a approfondire la comunicazione e la cooperazione con la Cina nell’ambito di quadri multilaterali come le Nazioni Unite, i BRICS e il G20, e ad aumentare la voce e l’influenza del Sud Globale nella governance globale.

Il Brasile è inoltre pronto a mantenere un coordinamento multilaterale stretto con la Cina e a dare contributi positivi alla soluzione pacifica della crisi ucraina e di altre questioni calde.

Dopo il loro incontro, i due presidenti hanno incontrato congiuntamente la stampa.

Xi ha osservato che questa è la sua seconda visita in questa terra piena di amore e speranza dopo cinque anni, affermando che, alla vigilia della sua partenza, ha ricevuto molte lettere da amici brasiliani di tutti i ceti sociali, che esprimevano apprezzamento per l’amicizia tra Cina e Brasile e le loro aspettative per un ulteriore approfondimento di questa amicizia. Xi ha aggiunto di esserne rimasto profondamente commosso.

Il leader cinese ha affermato che i suoi colloqui con Lula sono stati cordiali, amichevoli e fruttuosi.

Xi ha anche dichiarato che il mondo di oggi non è pacifico e che ci sono ancora molte regioni afflitte da guerre e turbolenze.

L’umanità appartiene a una comunità di sicurezza indivisibile e solo perseguendo una visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile si può trovare un percorso verso una sicurezza universale, ha affermato Xi, notando che Cina e Brasile hanno congiuntamente emesso un “consenso in sei punti” sulla soluzione politica della crisi ucraina e hanno lanciato un gruppo “Amici della Pace” con i paesi rilevanti del Sud Globale sulla crisi ucraina.

Ha invitato a raccogliere più voci impegnate per la pace per spianare la strada a una soluzione politica della crisi ucraina. Xi ha inoltre espresso preoccupazione per il continuo ampliarsi del conflitto a Gaza, chiedendo un cessate il fuoco e la fine della guerra al più presto, l’attuazione della soluzione a due stati e sforzi incessanti per una soluzione globale, giusta e duratura della questione palestinese.

Sia la Cina che il Brasile condividono la tradizione e il senso di responsabilità nel sostenere la giustizia e la moralità, ha detto Xi. La Cina è pronta a lavorare con il Brasile per arricchire la comunità Cina-Brasile con un futuro condiviso, difendere fermamente il multilateralismo genuino e inviare congiuntamente un forte messaggio nella nuova era di sviluppo invece che povertà, cooperazione invece che confronto, e giustizia invece che egemonia, per costruire insieme un mondo migliore, ha aggiunto.

Lula ha detto che, sebbene i due paesi siano lontani, condividono valori simili, ampi interessi comuni e un’amicizia profonda e solida, e la loro cooperazione ha un significato strategico e un’influenza globale.

La Cina è il partner commerciale e di investimento più importante del Brasile, e le imprese cinesi in Brasile hanno fortemente promosso lo sviluppo economico e sociale del paese, ha osservato.

Brasile e Cina hanno posizioni altamente coerenti su questioni importanti come lo sviluppo e la sicurezza internazionale, ha detto, aggiungendo che i due paesi rafforzeranno ulteriormente la comunicazione e il coordinamento nell’ambito delle Nazioni Unite, del G20, dei BRICS e di altri meccanismi multilaterali, sostenendo congiuntamente la riforma del sistema di governance globale, costruendo un sistema internazionale più giusto, democratico, equo e sostenibile, e promuovendo soluzioni pacifiche e diplomatiche alle questioni calde.