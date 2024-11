Quest’anno segna il 700° anniversario della scomparsa di Marco Polo, l’esploratore italiano che nel XIII secolo viaggiò in Cina e rese il paese noto a molti occidentali con il suo libro Il Milione.

Questo pioniere degli scambi culturali è stato il tema centrale di una serie di eventi tenutisi venerdì a Pechino, a cui hanno partecipato il Presidente Xi Jinping e il Presidente italiano Sergio Mattarella, in visita di Stato in Cina da giovedì a martedì.

Durante i colloqui tra i due leader, Xi ha affermato che le due parti dovrebbero sostenere l’insegnamento delle lingue e gli scambi giovanili, e “lavorare insieme per coltivare più Marco Polo nella nuova era”.

Mattarella ha sottolineato che il legame di Marco Polo con la Cina simboleggia la lunga storia di amicizia tra Italia e Cina e come le due civiltà brillino insieme.

La cooperazione culturale tra Cina e Italia è fruttuosa e dinamica, e le due parti dovrebbero mantenere stretti scambi tra i popoli e attuare il piano per un nuovo ciclo di cooperazione culturale, ha dichiarato Xi.

I due paesi dovrebbero approfondire la cooperazione nei settori della cultura e dell’arte, della conservazione dei beni culturali, della traduzione delle opere classiche, del turismo e dell’istruzione, facendo della collaborazione sui siti del patrimonio culturale un nuovo punto di forza degli scambi culturali tra Cina e Italia, ha aggiunto.

Dopo i colloqui di venerdì, i due capi di Stato hanno assistito alla firma di una serie di documenti di cooperazione bilaterale in settori quali cultura, scienza e tecnologia, istruzione e siti del patrimonio mondiale.

Xi ha sottolineato che il rispetto reciproco, la fiducia reciproca e il mutuo beneficio dovrebbero essere sempre le caratteristiche più distintive delle relazioni tra Cina e Italia.

Le due parti dovrebbero sfruttare appieno il ruolo del Comitato Governativo Cina-Italia e dei meccanismi di dialogo in vari campi, rafforzare gli scambi, consolidare la fiducia reciproca e continuare a comprendere e sostenere gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproche, ha dichiarato.

In termini di cooperazione pratica, Xi ha affermato che la Cina è disposta ad ampliare le importazioni di prodotti italiani di alta qualità, a sostenere gli investimenti reciproci delle imprese dei due paesi e a continuare a promuovere la cooperazione in settori come scienza e tecnologia, protezione ambientale, energia pulita e ambito aerospaziale.

Quest’anno ricorre il 20° anniversario dell’istituzione del partenariato strategico globale bilaterale.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Italia in Asia. Negli ultimi 20 anni, il volume commerciale annuale tra Cina e Italia è aumentato di sette volte, superando i 70 miliardi di dollari per tre anni consecutivi, secondo il Ministero degli Esteri.

Durante la visita del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni in Cina a luglio, i due paesi hanno emesso un piano d’azione per rafforzare il loro partenariato strategico globale, concordando di mantenere vivo lo spirito della Via della Seta. Xi ha osservato che ciò “spinge le relazioni bilaterali verso una nuova fase di sviluppo”.

Mattarella ha dichiarato che l’Italia è ansiosa di collaborare con la Cina per sfruttare il 20° anniversario come opportunità per rafforzare la cooperazione in settori come economia e commercio, e scienza e tecnologia, e portare le relazioni bilaterali a nuovi livelli. L’Italia aderisce fermamente al principio di “Una sola Cina” e considera sempre la Cina un partner importante, ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’Europa, Xi ha dichiarato che la Cina la considera un partner importante nel percorso verso la modernizzazione cinese. Le due parti dovrebbero aderire alla cooperazione vantaggiosa per entrambe e gestire adeguatamente le differenze, affinché le relazioni Cina-Europa possano dimostrare la maturità e la stabilità dovute, ha affermato. La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con la parte europea per affrontare le sfide globali, e spera che l’Italia giochi un ruolo attivo in tal senso, ha aggiunto.

Mattarella ha osservato che l’Italia condivide una posizione simile a quella della Cina su molte questioni importanti. Roma si oppone al protezionismo, sostiene la reciproca apertura e promuove il rafforzamento della comunicazione costruttiva, della solidarietà e della cooperazione per affrontare congiuntamente le varie sfide, ha aggiunto. L’Italia è disposta a lavorare a stretto contatto con la Cina nella cooperazione multilaterale e a contribuire con la saggezza delle due civiltà alla promozione della pace e della stabilità mondiali, ha affermato.

Per quanto riguarda la situazione globale, Xi ha dichiarato che Cina e Italia dovrebbero portare avanti le loro tradizioni di apertura e inclusività, e guidare la comunità internazionale a risolvere le differenze attraverso il dialogo e a superare i conflitti attraverso la cooperazione, costruendo un mondo migliore basato sull’armonia e la convivenza.

Mattarella ha affermato che Italia e Cina dovrebbero dare nuovi contributi per promuovere gli scambi e la comprensione reciproca tra le civiltà orientali e occidentali e il progresso della civiltà umana. Sempre venerdì, i due capi di Stato hanno incontrato congiuntamente i rappresentanti presenti alla Conferenza sul Meccanismo di Cooperazione Culturale Cina-Italia e al Dialogo tra Rettori di Università Cinesi e Italiane.

Venerdì sera, Xi e sua moglie Peng Liyuan hanno offerto un banchetto di benvenuto al Presidente italiano e a sua figlia Laura Mattarella nella Grande Sala del Popolo. In quella sede, i due capi di Stato hanno anche apprezzato insieme i reperti culturali perduti che sono stati restituiti alla Cina, tra cui oggetti in ceramica della cultura Majiayao confiscati dall’Italia.

Presso il Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo, Xi, Peng, Mattarella e sua figlia Laura hanno assistito a un concerto in onore del compositore italiano Giacomo Puccini, in occasione del 100° anniversario della sua morte. Per commemorare il 700° anniversario della scomparsa di Marco Polo, il concerto si è aperto con il tema musicale di Marco Polo, la prima serie TV coprodotta dai due paesi nel 1982.