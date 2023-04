Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che la Cina rimarrà ferma nell’approfondire in modo completo le riforme e nell’espandere l’apertura dagli standard elevati, evidenziando anche che la modernizzazione cinese è essenzialmente diversa da quella occidentale, che ha caratteristiche come la polarizzazione e il saccheggio, come riportato dall’agenzia stampa Xinhua giovedì.

Durante il suo giro di ispezione nella provincia del Guangdong della Cina meridionale, una grande potenza economica e pioniere nella riforma e nell’apertura della Cina, Xi, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, si è anche concentrato sullo sviluppo di alta qualità.

Durante la visita a un centro di ricerca e sviluppo di Guangzhou Automobile Group Co, Xi ha affermato che la modernizzazione cinese si basa sulla realtà e sulle condizioni del Paese e ha obiettivi, piani e strategie chiari. La modernizzazione cinese è essenzialmente diversa da quella occidentale, ha ribadito, aggiungendo che la Cina non percorrerà il percorso della modernizzazione occidentale – con caratteristiche che includono polarizzazione e saccheggio – in quanto tale percorso non porta da nessuna parte, secondo Xinhua.

Nel caso degli Stati Uniti, la modernizzazione occidentale si basa su risorse e talenti provenienti da tutto il mondo ed è spesso costruita sul saccheggio delle risorse di altri Paesi, e significa poter abusare della sua autorità nel mercato mondiale, che tratta come proprio, Li Youhuan, ricercatore presso l’Università di finanza ed economia del Guangdong, ha dichiarato martedì al Global Times.

“In termini di punti di partenza e obiettivi finali, ci sono differenze essenziali tra la modernizzazione cinese e la modernizzazione occidentale”, ha detto Li. Costui ha osservato che la modernizzazione cinese si concentra sia sui mercati nazionali che internazionali e persegue uno sviluppo comune e una prosperità comune per il mondo intero.

Durante il giro di ispezione, il primo dopo le due sessioni nazionali concluse a marzo, Xi ha anche sottolineato l’importanza del settore manifatturiero e dell’innovazione locale.

Mercoledì, Xi ha visitato la base produttiva di LG Display a Guangzhou e GAC Aion New Energy Automobile Co, dove ha appreso degli sforzi locali per promuovere l’apertura di alto livello e lo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero, e su come le imprese stanno promuovendo l’innovazione e la costruzione di marchi di proprietà, ha riferito Xinhua giovedì.

Xi ha rimarcato non solo la direzione di sviluppo dell’industria automobilistica e dell’industria manifatturiera cinese, ma anche la direzione principale dello sviluppo di alta qualità del Guangzhou Automobile Group, ha reso noto Zeng Qinghong, capo del Partito e presidente del Guangzhou Automobile Group, in una riunione aziendale mercoledì, secondo una nota che la società ha inviato giovedì al Global Times.

Zeng ha fatto sapere che la società raggiungerà risolutamente il controllo indipendente delle tecnologie di base, creerà un marchio automobilistico nazionale, costruirà un’impresa di livello mondiale e svolgerà le proprie responsabilità e nuove azioni nella promozione della modernizzazione cinese, stando ad un comunicato.

“Il settore manifatturiero è una parte importante della modernizzazione cinese. Al momento, espandere e rafforzare ulteriormente l’industria manifatturiera moderna e aumentare la vitalità dell’industria manifatturiera è un compito molto importante”, Li Chang’an, professore dell’International Business and Economics University a Pechino, ha spiegato giovedì al Global Times.

Li Chang’an ha osservato che questo tipo di attenzione da parte degli alti funzionari segnala che sarà probabilmente messo in atto un maggiore sostegno politico per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera e dell’economia reale in generale.

Inoltre, secondo Li Youhuan, l’attenzione della Cina alla costruzione di un’industria manifatturiera di fascia alta è anche un passo cruciale per contrastare la campagna incessante degli Stati Uniti per contenere lo sviluppo della Cina.