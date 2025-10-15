Global Times – 13 ottobre 2025

Il Presidente cinese Xi Jinping ha presentato lunedì quattro proposte per accelerare il processo di sviluppo integrale delle donne. Intervenendo alla cerimonia di apertura del Vertice dei Leader Globali sulle Donne tenutosi a Pechino, Xi ha spiegato che le proposte mirano a costruire un consenso più ampio, aprire percorsi più estesi e intraprendere azioni più concrete per questa causa, poiché lo sviluppo a tutto tondo delle donne affronta ancora sfide complesse.

Il Presidente cinese ha proposto di unire gli sforzi per creare un ambiente abilitante alla crescita e allo sviluppo delle donne.

«Il loro sviluppo integrale si realizza a condizione di pace e tranquillità», ha detto Xi.

Ha sottolineato la necessità di rafforzare la protezione di donne e ragazze nelle regioni colpite da guerra, conflitti, povertà o disastri naturali, e di sostenere il ruolo vitale delle donne nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione delle loro comunità.

È cruciale migliorare i meccanismi contro la violenza e reprimere con decisione tutte le forme di violenza contro le donne, ha aggiunto.

Il Presidente ha proposto di coltivare una potente dinamica a sostegno dello sviluppo di alta qualità della causa femminile.

Xi ha esortato a colmare gli squilibri e le carenze nello sviluppo delle donne a livello globale e a consentire a tutte le donne di condividere i benefici della globalizzazione economica.

È importante mettere a frutto l’innovazione scientifica e tecnologica per favorire lo sviluppo di qualità delle donne e sostenerle in un ruolo ancor più incisivo nella transizione verde.

Xi ha inoltre proposto di sviluppare quadri di governance per tutelare i diritti e gli interessi delle donne.

Ha invocato il miglioramento di istituzioni e leggi, l’introduzione di misure politiche concrete e accessibili, e la destinazione di maggiori risorse sanitarie ed educative di qualità a tutte le donne.

È vitale promuovere un ambiente sociale inclusivo e armonioso che liberi le donne da discriminazioni e pregiudizi, ampliare i canali di partecipazione e consultazione politica, e sostenere il loro ampio coinvolgimento nella governance statale e sociale, ha osservato.

Xi ha sottolineato la necessità di coltivare un ambiente che rispetti le donne e di trasformare l’uguaglianza di genere in un codice di condotta condiviso da tutta la società.

Il Presidente ha anche proposto di scrivere un nuovo capitolo nella cooperazione globale sulle questioni femminili.

Ha chiesto di sostenere un ruolo sostanziale delle donne nella governance globale e di garantire che ne condividano i benefici.

Xi ha ribadito il sostegno al ruolo centrale dell’ONU, sollecitandola a prestare maggiore attenzione alle esigenze delle donne nei Paesi in via di sviluppo e a creare ampie piattaforme di cooperazione per le donne di tutti i Paesi.

Xi ha inoltre annunciato una serie di misure a supporto della causa femminile globale durante il Vertice dei Leader Globali sulle Donne.

Nei prossimi cinque anni, la Cina donerà ulteriori 10 milioni di dollari a UN Women. Parallelamente, destinerà 100 milioni di dollari dal Fondo per lo Sviluppo Globale e la Cooperazione Sud-Sud per progetti in collaborazione con organizzazioni internazionali volti a promuovere lo sviluppo di donne e ragazze, ha detto Xi.

La Cina sosterrà 1.000 progetti di sostentamento “piccoli e belli” con donne e ragazze come beneficiarie prioritarie e inviterà 50.000 donne in Cina per programmi di scambio e formazione, ha aggiunto.

La Cina istituirà anche un centro dedicato alla promozione del capacity building femminile a livello globale, attraverso il quale condurrà cooperazioni con Paesi e organizzazioni internazionali per formare un numero maggiore di professioniste di eccellenza, ha affermato Xi.

La risposta della Cina

«Il discorso del Presidente Xi oggi è stato ispiratore, pragmatico e significativo perché la Cina sta guidando gli sforzi globali per promuovere l’uguaglianza di genere in vari settori, tra cui economia, tecnologia digitale e cultura. Molti considerano l’uguaglianza di genere un tema singolo, ma essa permea ogni aspetto di una nazione. Dopo questo discorso, ci si attendono risultati maggiori in tutto il mondo», ha dichiarato al Global Times Zamira Akbagysheva, Presidente del Congresso delle Donne del Kirghizistan.

Il discorso di Xi non solo ha mostrato le azioni concrete della Cina nel promuovere gli obiettivi di uguaglianza di genere ed empowerment femminile nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ma ha anche tracciato una chiara roadmap per i progressi futuri. Offre una distinta “soluzione cinese” per costruire un consenso internazionale e promuovere congiuntamente l’uguaglianza di genere nel mondo, ha affermato Guo Ye, direttrice dell’Istituto di Ricerca sulle Donne della Federazione di tutte le Donne della Cina, intervistata dal Global Times.

Guo ha osservato che l’incontro di oggi ha ulteriormente rafforzato la fiducia della comunità internazionale nel promuovere lo sviluppo delle donne e l’uguaglianza di genere.

L’appuntamento del 2025 mira a ravvivare lo spirito della Conferenza Mondiale sulle Donne del 1995, tenutasi anch’essa nella capitale cinese, che adottò la Dichiarazione e Piattaforma d’Azione di Pechino, riferisce Xinhua. La conferenza del 2025 ha iniettato nuovo slancio alla spinta globale per l’uguaglianza di genere e per il pieno sviluppo delle donne, ha riportato Xinhua.

In qualità di sostenitrice attiva delle cause femminili a livello globale, la Cina ha contribuito con 20 milioni di dollari a UN Women dal 2015. In partnership con l’UNESCO, ha istituito il Premio per l’Istruzione di Ragazze e Donne e ha sostenuto progetti in Africa per promuovere l’educazione digitale e sanitaria delle ragazze, ha riferito Xinhua lunedì.

«Nel 1995 il mondo si è riunito a Pechino. E nel 2025 il mondo è tornato di nuovo. La Cina ha organizzato con successo questa conferenza straordinaria che ci permette di condividere esperienze e apprendere gli sforzi reciproci, così da accelerare il nostro progresso collettivo», ha dichiarato al Global Times Agnes Naa Momo Lartey, ministra della delegazione della Repubblica del Ghana.

Ospitando questa conferenza, la Cina ci ha dato l’opportunità di affrontare il tema di genere da una prospettiva politica e olistica, anziché in parti frammentate, ha aggiunto. «Con una visione così completa, possiamo vedere come tutti gli elementi si compongano nel loro insieme. Per questo, la posizione e il ruolo della Cina nella promozione dell’uguaglianza di genere non possono essere sottovalutati».

Ispirazione per altri

In Cina, l’aspettativa di vita delle donne è salita a 80,9 anni e l’iscrizione delle ragazze all’istruzione obbligatoria supera ora il 99,9% a livello nazionale. Le donne rappresentano oggi oltre la metà degli studenti dell’istruzione terziaria e circa il 43% della forza lavoro complessiva, con un’influenza crescente nella governance, nella scienza, nel business e nello sport, ha riferito Xinhua domenica.

La Cina ha sviluppato un modello per avanzare verso l’uguaglianza di genere, calibrato sulle proprie condizioni nazionali e rivelatosi efficace. L’uguaglianza di genere è sancita come politica fondamentale dello Stato, rafforzando sia le tutele legali sia la consapevolezza sociale.

Oggi la rappresentanza femminile tra i legislatori nazionali, i consiglieri politici e i delegati al Congresso Nazionale del PCC ha raggiunto livelli record, secondo Xinhua.

Maimona A.M. Khalid, ministra presso l’Ambasciata della Repubblica del Sudan in Cina, ha sottolineato il contributo della Cina all’istruzione femminile, evidenziando che «l’istruzione è il pilastro chiave di tutto. Educhiamo le donne: quando le donne sono istruite, imparano, crescono e guidano le loro società».

Ha aggiunto che la Cina ha una visione ampia e lungimirante per l’empowerment femminile e lo sviluppo globale. «Se i Paesi lavorano insieme», ha detto, «possiamo elevare il ruolo globale delle donne e promuovere pace, prosperità e progresso per tutta l’umanità».

Christine Arab, direttrice regionale di UN Women per l’area Asia-Pacifico, ha dichiarato al Global Times lunedì di essere rimasta colpita dall’alto livello di partecipazione femminile alla tecnologia digitale in Cina. «In Africa orientale e meridionale, da dove provengo, stiamo ancora cercando di colmare il divario: poco più del 20% delle donne è coinvolto nella tecnologia digitale. Ma la Cina è andata ben oltre, ed è davvero motivo di orgoglio».

«Qui in Cina, siamo state accolte calorosamente da docenti e ricercatrici di un’università femminile, il che dimostra che le donne in Cina possono ispirare, motivare e fare da mentori alle donne del mio Paese. Questa esperienza aiuta le donne del mio Paese a capire che possono raggiungere traguardi simili», ha detto al Global Times Nerol Vaekesa, direttrice di Vois Blong Mere Solomon, un’organizzazione non governativa delle Isole Salomone.

Traduzione a cura di Giulio Chinappi