Il Presidente cinese Xi Jinping ha invitato venerdì il Panchen Rinpoche a contribuire maggiormente alla promozione dell’unità etnica e dell’armonia religiosa, nonché alla stabilità, allo sviluppo e al progresso della Regione Autonoma dello Xizang (Tibet, ndt), nel sud-ovest della Cina.

Xi, che è anche Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e presidente della Commissione militare centrale, ha fatto queste osservazioni mentre riceveva la visita del Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po nella sede della leadership di Zhongnanhai a Pechino.

Durante la visita, il Panchen Rinpoche ha regalato a Xi un hada, una sciarpa di seta tradizionale tibetana che simboleggia purezza e buon auspicio, e ha informato il Presidente sui suoi studi e sul suo lavoro degli ultimi anni.

Congratulandosi con il Panchen Rinpoche per i progressi compiuti sotto vari aspetti, Xi ha espresso la speranza che il Panchen Rinpoche porti avanti la gloriosa tradizione del Buddhismo tibetano nell’amare il Paese e salvaguardare con determinazione l’unità nazionale e la solidarietà etnica.

Xi ha invitato il Panchen Rinpoche ad approfondire continuamente i suoi studi religiosi e a svolgere un ruolo ancora migliore nel forgiare un forte senso di comunità per la nazione cinese, nel promuovere sistematicamente il principio secondo cui le religioni in Cina devono essere di orientamento cinese e nel far progredire la spinta alla modernizzazione dello Xizang.

Il Panchen Rinpoche ha dichiarato che sosterrà fermamente la leadership del PCC, salvaguarderà con determinazione l’unità nazionale e la solidarietà etnica e contribuirà maggiormente a rafforzare la solidarietà etnica e il progresso, assicurando che le religioni in Cina debbano avere un orientamento cinese e promuovendo la modernizzazione dello Xizang.

Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, e Cai Qi, direttore dell’Ufficio generale del Comitato centrale del PCC, hanno accompagnato Xi durante la visita del Panchen Rinpoche. Wang e Cai sono entrambi membri del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC.

Xinhua – 6 giugno 2025