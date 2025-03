Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), ha sottolineato l’importanza di promuovere l’Iniziativa Cina Pacifica a un livello superiore.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni mentre presiedeva una sessione di studio di gruppo dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC venerdì.

Ha invocato sforzi continui per rendere il Paese più sicuro, la società più ordinata, la governance più efficace e la popolazione più soddisfatta.

Grazie agli sforzi costanti del Comitato Centrale del PCC per rafforzare la leadership e i sistemi di sicurezza nazionale dal XVIII Congresso Nazionale del PCC nel 2012, la Cina ha scritto con successo un nuovo capitolo caratterizzato dal duplice miracolo della rapida crescita economica e della stabilità sociale a lungo termine, ha affermato Xi.

Per adattarsi allo sviluppo e ai cambiamenti della situazione e dei compiti, la costruzione di una Cina Pacifica può solo essere rafforzata, non indebolita, ha osservato Xi.

“Un approccio olistico alla sicurezza nazionale rappresenta una linea guida fondamentale per portare avanti l’Iniziativa Cina Pacifica a un livello superiore, che dobbiamo perseguire con determinazione”, ha dichiarato Xi.

Xi ha sottolineato che i comitati di partito e i governi a tutti i livelli devono lavorare per gettare solide basi per la stabilità a lungo termine del Paese, affrontando tempestivamente ed efficacemente le questioni di sicurezza.

Sottolineando che l’Iniziativa Cina Pacifica è realizzata per il popolo e si basa sul popolo, Xi ha sollecitato sforzi per tutelare efficacemente i diritti e gli interessi legittimi della popolazione, così come l’equità e la giustizia sociale.

“La prevenzione e la risoluzione dei vari tipi di rischi sono un compito fondamentale per la costruzione di una Cina Pacifica”, ha affermato Xi, evidenziando la necessità di dare massima priorità alla salvaguardia della sicurezza politica nazionale.

Xi ha richiesto un rafforzamento delle misure in settori quali la prevenzione e mitigazione dei disastri, la sicurezza del cyberspazio, la sicurezza dell’intelligenza artificiale e altri ambiti, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi nelle aree chiave.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di migliorare la prevenzione e il controllo della criminalità e di promuovere la gestione delle denunce pubbliche nel rispetto della legge.

Xi ha ribadito la necessità di mantenere la leadership assoluta del Comitato Centrale del PCC sulla sicurezza nazionale, nonché sul lavoro giudiziario, procuratorio e di pubblica sicurezza. Ha anche evidenziato l’importanza di sfruttare le moderne tecnologie per migliorare l’efficacia della governance sociale.

Li Yan, vicepresidente e professoressa dell’Università Sudoccidentale di Scienze Politiche e Giurisprudenza, ha condiviso la sua comprensione e le sue proposte per promuovere l’Iniziativa Cina Pacifica durante la sessione di studio di gruppo.

Xinhua