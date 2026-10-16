In questi giorni non si fa che parlare dello Yemen, e soprattutto degli Houthi (ufficialmente Ansar Allah), in relazione alla ripresa della guerra civile col governo internazionalmente riconosciuto di Aden; e con l’operazione partita il 3 settembre 2026, che ha già ottenuto diverse vittorie strategiche, tra cui la conquista della città di Mokha e la fascia costiera lungo lo Stretto di Bab al-Mandab, e messo in crisi il commercio internazionale, complice anche la chiusura di Hormuz in seguito alla guerra in Iran.

Si fa un gran parlare di loro, di questo gruppo zaydita che fino qualche poco tempo fa era solo oggetto di studio dei veri esperti di geopolitica; ma non si conosce esattamente qual è il loro obiettivo e perché sono riusciti, nonostante l’aggressione dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati, a consolidare il loro potere nei territori che controllano, quelli dell’ex Yemen del Nord. Il loro ingresso nelle prime pagine dei quotidiani avviene il 21 settembre 2014, quando entrano a Sana’a, la capitale dello Yemen, e di fatto mettono sotto controllo l’allora governo di Abd Rabbih Manṣūr Hādī, successore di Ali Saleh dopo la rivoluzione del 2011. Dopo, nel febbraio del 2015, Hadi si dimette e fugge ad Aden; allora gli Houthi stabiliscono un comitato rivoluzionario, trasformatosi dopo nel Consiglio Supremo Politico, grazie anche alla mediazione di quanto rimaneva del vecchio partito di potere, il Congresso Generale del Popolo.

Ma le radici rivoluzionarie yemenite non nascono con l’ascesa degli Houthi al potere, e si richiamano ad altre grandi rivoluzioni che hanno cambiato il corso della storia di un Paese espressione di una civiltà antichissima. La rivoluzione del 26 settembre del 1962, guidata dal generale Al Sallal, sotto influenza dell’Egitto di Nasser, proclamò la repubblica e, anche qui, vide poi una guerra civile di otto anni con l’Arabia Saudita e i filomonarchici, poi conclusa nel 1970 con la vittoria della giovane repubblica yemenita. Un’altra importante data è stata il 14 ottobre 1967, quando i territori della colonia di Aden, protettorato britannico, dichiararono l’indipendenza dopo una lunga lotta costituendo la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, il primo Stato marxista del Medio Oriente.

Dunque, tre date e tre rivoluzioni, a cui si aggiunge anche il 22 maggio 1990, giorno dell’unificazione nazionale dei due Yemen, al termine della Guerra Fredda. Tutti questi avvenimenti hanno influenzato il movimento Houthi, come visto anche nei discorsi e nelle commemorazioni di questi anniversari: sia la guida rivoluzionaria Abdul-Malik al-Houthi, sia il presidente del Consiglio Supremo Politico Mahdi al-Mashat, hanno sottolineato che la rivoluzione del 21 settembre mai sarebbe accaduta senza il 26 settembre 1962, il 14 ottobre 1967 e il 22 maggio 1990. I due leader sottolineano quindi che la rivoluzione del 21 settembre è stato il compimento che ha permesso allo Yemen di ritrovare finalmente la sovranità e l’indipendenza nazionale.

Adesso è giunto il momento che lo Yemen si unifichi di nuovo; ma ancora non c’è stato un cedimento da parte del governo del sud di Rashad Al-Alimi, ad oggi sorretto dal solo aiuto saudita. Quella yemenita è quindi una rivoluzione davvero da studiare, e con radici antiche; non a caso in un suo discorso al-Mashat disse che, senza il 26 settembre 1962, non ci sarebbe mai stato il 21 settembre 2014, così rivendicando quello di Sana’a come unico governo legittimo della repubblica dello Yemen in contrapposizione a quello di Aden.

Andrea Costanzo